Tanpin

Tanpin (TANPIN)

1 TANPIN ke USD Harga Langsung:

$0.0323
$0.0323
-19.25%1D
USD
Tanpin (TANPIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:31:05 (UTC+8)

Tanpin (TANPIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0236
$ 0.0236$ 0.0236
24J Rendah
$ 0.0518
$ 0.0518$ 0.0518
24J Tinggi

$ 0.0236
$ 0.0236$ 0.0236

$ 0.0518
$ 0.0518$ 0.0518

$ 2.4424321161200213
$ 2.4424321161200213$ 2.4424321161200213

$ 0.07184492268184435
$ 0.07184492268184435$ 0.07184492268184435

-13.41%

-19.25%

+84.57%

+84.57%

Tanpin (TANPIN) harga masa nyata ialah $ 0.0323. Sepanjang 24 jam yang lalu, TANPIN didagangkan antara $ 0.0236 rendah dan $ 0.0518 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TANPIN sepanjang masa ialah $ 2.4424321161200213, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.07184492268184435.

Dari segi prestasi jangka pendek, TANPIN telah berubah sebanyak -13.41% sejak sejam yang lalu, -19.25% dalam 24 jam dan +84.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tanpin (TANPIN) Maklumat Pasaran

No.8230

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 17.60K
$ 17.60K$ 17.60K

$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

MATIC

Had Pasaran semasa Tanpin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 17.60K. Bekalan edaran TANPIN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.23M.

Tanpin (TANPIN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Tanpin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0077-19.25%
30 Hari$ +0.0096+42.29%
60 Hari$ -0.0037-10.28%
90 Hari$ +0.0027+9.12%
Perubahan Harga Tanpin Hari Ini

Hari ini, TANPIN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0077 (-19.25%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTanpin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0096 (+42.29%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Tanpin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TANPIN mengalami perubahan sebanyak $ -0.0037 (-10.28%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Tanpin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0027 (+9.12%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Tanpin (TANPIN)?

Semak Tanpinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Tanpin (TANPIN)

Tanpin is a next generation marketplace that connects off-chain games with Web 3.0. We aim to create a reliable income stream for game developers and players through the use of NFTs and game reward pools on the blockchain.

Tanpin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Tanpin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TANPIN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Tanpin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Tanpin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Tanpin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Tanpin (TANPIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Tanpin (TANPIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tanpin.

Semak Tanpin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Tanpin (TANPIN)

Memahami tokenomik Tanpin (TANPIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TANPIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Tanpin (TANPIN)

Mencari cara membeli Tanpin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Tanpin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TANPIN kepada Mata Wang Tempatan

1 Tanpin(TANPIN) ke VND
849.9745
1 Tanpin(TANPIN) ke AUD
A$0.048127
1 Tanpin(TANPIN) ke GBP
0.023579
1 Tanpin(TANPIN) ke EUR
0.027132
1 Tanpin(TANPIN) ke USD
$0.0323
1 Tanpin(TANPIN) ke MYR
RM0.13566
1 Tanpin(TANPIN) ke TRY
1.333021
1 Tanpin(TANPIN) ke JPY
¥4.7158
1 Tanpin(TANPIN) ke ARS
ARS$47.291076
1 Tanpin(TANPIN) ke RUB
2.68736
1 Tanpin(TANPIN) ke INR
2.842077
1 Tanpin(TANPIN) ke IDR
Rp529.508112
1 Tanpin(TANPIN) ke KRW
44.613083
1 Tanpin(TANPIN) ke PHP
1.836255
1 Tanpin(TANPIN) ke EGP
￡E.1.552661
1 Tanpin(TANPIN) ke BRL
R$0.170867
1 Tanpin(TANPIN) ke CAD
C$0.044251
1 Tanpin(TANPIN) ke BDT
3.93414
1 Tanpin(TANPIN) ke NGN
48.280748
1 Tanpin(TANPIN) ke COP
$125.680915
1 Tanpin(TANPIN) ke ZAR
R.0.560728
1 Tanpin(TANPIN) ke UAH
1.329791
1 Tanpin(TANPIN) ke VES
Bs5.168
1 Tanpin(TANPIN) ke CLP
$30.685
1 Tanpin(TANPIN) ke PKR
Rs9.168032
1 Tanpin(TANPIN) ke KZT
17.478176
1 Tanpin(TANPIN) ke THB
฿1.023264
1 Tanpin(TANPIN) ke TWD
NT$0.97223
1 Tanpin(TANPIN) ke AED
د.إ0.118541
1 Tanpin(TANPIN) ke CHF
Fr0.025194
1 Tanpin(TANPIN) ke HKD
HK$0.251294
1 Tanpin(TANPIN) ke AMD
֏12.35152
1 Tanpin(TANPIN) ke MAD
.د.م0.289731
1 Tanpin(TANPIN) ke MXN
$0.590444
1 Tanpin(TANPIN) ke SAR
ريال0.121125
1 Tanpin(TANPIN) ke PLN
0.115634
1 Tanpin(TANPIN) ke RON
лв0.137921
1 Tanpin(TANPIN) ke SEK
kr0.298129
1 Tanpin(TANPIN) ke BGN
лв0.053295
1 Tanpin(TANPIN) ke HUF
Ft10.617979
1 Tanpin(TANPIN) ke CZK
0.662473
1 Tanpin(TANPIN) ke KWD
د.ك0.0098192
1 Tanpin(TANPIN) ke ILS
0.107559
1 Tanpin(TANPIN) ke AOA
Kz29.443711
1 Tanpin(TANPIN) ke BHD
.د.ب0.0121448
1 Tanpin(TANPIN) ke BMD
$0.0323
1 Tanpin(TANPIN) ke DKK
kr0.203167
1 Tanpin(TANPIN) ke HNL
L0.847229
1 Tanpin(TANPIN) ke MUR
1.461575
1 Tanpin(TANPIN) ke NAD
$0.561051
1 Tanpin(TANPIN) ke NOK
kr0.315571
1 Tanpin(TANPIN) ke NZD
$0.053941
1 Tanpin(TANPIN) ke PAB
B/.0.0323
1 Tanpin(TANPIN) ke PGK
K0.135014
1 Tanpin(TANPIN) ke QAR
ر.ق0.117572
1 Tanpin(TANPIN) ke RSD
дин.3.192855

Tanpin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Tanpin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Tanpin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tanpin

Berapakah nilai Tanpin (TANPIN) hari ini?
Harga langsung TANPIN dalam USD ialah 0.0323 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TANPIN ke USD?
Harga semasa TANPIN ke USD ialah $ 0.0323. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Tanpin?
Had pasaran untuk TANPIN ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TANPIN?
Bekalan edaran TANPIN ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TANPIN?
TANPIN mencapai harga ATH sebanyak 2.4424321161200213 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TANPIN?
TANPIN melihat harga ATL sebanyak 0.07184492268184435 USD.
Berapakah jumlah dagangan TANPIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TANPINialah $ 17.60K USD.
Adakah TANPIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
TANPIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TANPINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:31:05 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

