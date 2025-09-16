Lagi Mengenai TAO

Bittensor Logo

BittensorHargae(TAO)

1 TAO ke USD Harga Langsung:

$340.47
$340.47$340.47
+0.77%1D
USD
Bittensor (TAO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:00:00 (UTC+8)

Bittensor (TAO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 335.42
$ 335.42$ 335.42
24J Rendah
$ 344.95
$ 344.95$ 344.95
24J Tinggi

$ 335.42
$ 335.42$ 335.42

$ 344.95
$ 344.95$ 344.95

$ 767.6796797200545
$ 767.6796797200545$ 767.6796797200545

$ 30.40095531468245
$ 30.40095531468245$ 30.40095531468245

+0.97%

+0.77%

-1.39%

-1.39%

Bittensor (TAO) harga masa nyata ialah $ 340.55. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAO didagangkan antara $ 335.42 rendah dan $ 344.95 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAO sepanjang masa ialah $ 767.6796797200545, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 30.40095531468245.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAO telah berubah sebanyak +0.97% sejak sejam yang lalu, +0.77% dalam 24 jam dan -1.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bittensor (TAO) Maklumat Pasaran

No.35

$ 3.37B
$ 3.37B$ 3.37B

$ 4.33M
$ 4.33M$ 4.33M

$ 7.15B
$ 7.15B$ 7.15B

9.88M
9.88M 9.88M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

47.06%

0.08%

TAO

Had Pasaran semasa Bittensor ialah $ 3.37B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.33M. Bekalan edaran TAO ialah 9.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.15B.

Bittensor (TAO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bittensor hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +2.6016+0.77%
30 Hari$ -40.89-10.72%
60 Hari$ -69.26-16.91%
90 Hari$ -5.34-1.55%
Perubahan Harga Bittensor Hari Ini

Hari ini, TAO mencatatkan perubahan sebanyak $ +2.6016 (+0.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBittensor

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -40.89 (-10.72%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bittensor

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TAO mengalami perubahan sebanyak $ -69.26 (-16.91%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bittensor

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -5.34 (-1.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bittensor (TAO)?

Semak Bittensorhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Bittensor (TAO)

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

Bittensor tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Bittensor pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TAO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Bittensor di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bittensor anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bittensor Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bittensor (TAO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bittensor (TAO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bittensor.

Semak Bittensor ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bittensor (TAO)

Memahami tokenomik Bittensor (TAO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TAO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bittensor (TAO)

Mencari cara membeli Bittensor? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bittensor di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Bittensor Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bittensor, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Bittensor Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bittensor

Berapakah nilai Bittensor (TAO) hari ini?
Harga langsung TAO dalam USD ialah 340.55 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TAO ke USD?
Harga semasa TAO ke USD ialah $ 340.55. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bittensor?
Had pasaran untuk TAO ialah $ 3.37B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TAO?
Bekalan edaran TAO ialah 9.88M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TAO?
TAO mencapai harga ATH sebanyak 767.6796797200545 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TAO?
TAO melihat harga ATL sebanyak 30.40095531468245 USD.
Berapakah jumlah dagangan TAO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TAOialah $ 4.33M USD.
Adakah TAO akan naik lebih tinggi tahun ini?
TAO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TAOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:00:00 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

