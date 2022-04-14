Tokenomik TAO Inu (TAONU)

Tokenomik TAO Inu (TAONU)

Lihat cerapan utama tentang TAO Inu (TAONU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
TAO Inu (TAONU) Maklumat

TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space.

Laman Web Rasmi:
https://www.taoinu.com
Kertas putih:
https://www.taoinu.com/whitepaper
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f

TAO Inu (TAONU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TAO Inu (TAONU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 926.67M
$ 926.67M$ 926.67M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03494
$ 0.03494$ 0.03494
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001806850517064
$ 0.00001806850517064$ 0.00001806850517064
Harga Semasa:
$ 0.001637
$ 0.001637$ 0.001637

Tokenomik TAO Inu (TAONU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TAO Inu (TAONU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TAONU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TAONU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TAONU, terokai TAONU harga langsung token!

