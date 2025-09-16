Lagi Mengenai TAP

1 TAP ke USD Harga Langsung:

$0.362
TAP Protocol (TAP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:14:55 (UTC+8)

TAP Protocol (TAP) Maklumat Harga (USD)

$ 0.36
24J Rendah
$ 0.379
24J Tinggi

$ 0.36
$ 0.379
$ 11.7078358685672
$ 0.3104134241259987
-0.55%

-3.20%

-5.73%

-5.73%

TAP Protocol (TAP) harga masa nyata ialah $ 0.362. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAP didagangkan antara $ 0.36 rendah dan $ 0.379 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAP sepanjang masa ialah $ 11.7078358685672, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.3104134241259987.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAP telah berubah sebanyak -0.55% sejak sejam yang lalu, -3.20% dalam 24 jam dan -5.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TAP Protocol (TAP) Maklumat Pasaran

No.4275

$ 0.00
$ 66.00K
$ 7.60M
0.00
21,000,000
21,000,000
0.00%

TAP

Had Pasaran semasa TAP Protocol ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.00K. Bekalan edaran TAP ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.60M.

TAP Protocol (TAP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TAP Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.01197-3.20%
30 Hari$ -0.101-21.82%
60 Hari$ -0.027-6.95%
90 Hari$ -0.13-26.43%
Perubahan Harga TAP Protocol Hari Ini

Hari ini, TAP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.01197 (-3.20%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTAP Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.101 (-21.82%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TAP Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TAP mengalami perubahan sebanyak $ -0.027 (-6.95%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TAP Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.13 (-26.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TAP Protocol (TAP)?

Semak TAP Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu TAP Protocol (TAP)

Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.

TAP Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TAP Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TAP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang TAP Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TAP Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TAP Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TAP Protocol (TAP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TAP Protocol (TAP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TAP Protocol.

Semak TAP Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik TAP Protocol (TAP)

Memahami tokenomik TAP Protocol (TAP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TAP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TAP Protocol (TAP)

Mencari cara membeli TAP Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TAP Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TAP kepada Mata Wang Tempatan

TAP Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TAP Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web TAP Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TAP Protocol

Berapakah nilai TAP Protocol (TAP) hari ini?
Harga langsung TAP dalam USD ialah 0.362 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TAP ke USD?
Harga semasa TAP ke USD ialah $ 0.362. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TAP Protocol?
Had pasaran untuk TAP ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TAP?
Bekalan edaran TAP ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TAP?
TAP mencapai harga ATH sebanyak 11.7078358685672 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TAP?
TAP melihat harga ATL sebanyak 0.3104134241259987 USD.
Berapakah jumlah dagangan TAP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TAPialah $ 66.00K USD.
Adakah TAP akan naik lebih tinggi tahun ini?
TAP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TAPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:14:55 (UTC+8)

