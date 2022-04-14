Tokenomik TAP Protocol (TAP)

Tokenomik TAP Protocol (TAP)

Lihat cerapan utama tentang TAP Protocol (TAP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

TAP Protocol (TAP) Maklumat

Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.

Laman Web Rasmi:
https://www.tap-protocol.com/
Kertas putih:
https://github.com/Trac-Systems/tap-protocol-specs
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x5e7F6e008C6d9D7AD4c7EB75Bd4ce62864cc7454

TAP Protocol (TAP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TAP Protocol (TAP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.75M
$ 7.75M$ 7.75M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 12.15
$ 12.15$ 12.15
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.3104134241259987
$ 0.3104134241259987$ 0.3104134241259987
Harga Semasa:
$ 0.369
$ 0.369$ 0.369

Tokenomik TAP Protocol (TAP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TAP Protocol (TAP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TAP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TAP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TAP, terokai TAP harga langsung token!

Cara Membeli TAP

Berminat untuk menambah TAP Protocol (TAP) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli TAP, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

TAP Protocol (TAP) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga TAP membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

TAP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TAP? Halaman ramalan harga TAP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.