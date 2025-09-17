Lagi Mengenai TARA

$0.0017658
Taraxa Coin (TARA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:10:26 (UTC+8)

Taraxa Coin (TARA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0017029
24J Rendah
$ 0.0017883
24J Tinggi

$ 0.0017029
$ 0.0017883
$ 0.07728197
$ 0.000591558231188284
+0.64%

-0.09%

+3.90%

+3.90%

Taraxa Coin (TARA) harga masa nyata ialah $ 0.0017658. Sepanjang 24 jam yang lalu, TARA didagangkan antara $ 0.0017029 rendah dan $ 0.0017883 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TARA sepanjang masa ialah $ 0.07728197, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000591558231188284.

Dari segi prestasi jangka pendek, TARA telah berubah sebanyak +0.64% sejak sejam yang lalu, -0.09% dalam 24 jam dan +3.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Taraxa Coin (TARA) Maklumat Pasaran

No.1179

$ 9.83M
$ 66.61K
$ 21.19M
5.57B
12,000,000,000
10,843,945,479
46.38%

2021-03-19 00:00:00

TARA

Had Pasaran semasa Taraxa Coin ialah $ 9.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.61K. Bekalan edaran TARA ialah 5.57B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10843945479. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.19M.

Taraxa Coin (TARA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Taraxa Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000001591-0.09%
30 Hari$ -0.0006693-27.49%
60 Hari$ -0.0007145-28.81%
90 Hari$ +0.0000098+0.55%
Perubahan Harga Taraxa Coin Hari Ini

Hari ini, TARA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000001591 (-0.09%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTaraxa Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0006693 (-27.49%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Taraxa Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TARA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0007145 (-28.81%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Taraxa Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0000098 (+0.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Taraxa Coin (TARA)?

Semak Taraxa Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Taraxa Coin (TARA)

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

Taraxa Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Taraxa Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TARA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Taraxa Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Taraxa Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Taraxa Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Taraxa Coin (TARA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Taraxa Coin (TARA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Taraxa Coin.

Semak Taraxa Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Taraxa Coin (TARA)

Memahami tokenomik Taraxa Coin (TARA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TARA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Taraxa Coin (TARA)

Mencari cara membeli Taraxa Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Taraxa Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TARA kepada Mata Wang Tempatan

1 Taraxa Coin(TARA) ke VND
46.467027
1 Taraxa Coin(TARA) ke AUD
A$0.002631042
1 Taraxa Coin(TARA) ke GBP
0.001289034
1 Taraxa Coin(TARA) ke EUR
0.001483272
1 Taraxa Coin(TARA) ke USD
$0.0017658
1 Taraxa Coin(TARA) ke MYR
RM0.00741636
1 Taraxa Coin(TARA) ke TRY
0.072874566
1 Taraxa Coin(TARA) ke JPY
¥0.2578068
1 Taraxa Coin(TARA) ke ARS
ARS$2.592936036
1 Taraxa Coin(TARA) ke RUB
0.14691456
1 Taraxa Coin(TARA) ke INR
0.155196162
1 Taraxa Coin(TARA) ke IDR
Rp28.947536352
1 Taraxa Coin(TARA) ke KRW
2.435585598
1 Taraxa Coin(TARA) ke PHP
0.100279782
1 Taraxa Coin(TARA) ke EGP
￡E.0.084899664
1 Taraxa Coin(TARA) ke BRL
R$0.00935874
1 Taraxa Coin(TARA) ke CAD
C$0.002419146
1 Taraxa Coin(TARA) ke BDT
0.21507444
1 Taraxa Coin(TARA) ke NGN
2.6434026
1 Taraxa Coin(TARA) ke COP
$6.87081609
1 Taraxa Coin(TARA) ke ZAR
R.0.030583656
1 Taraxa Coin(TARA) ke UAH
0.072697986
1 Taraxa Coin(TARA) ke VES
Bs0.282528
1 Taraxa Coin(TARA) ke CLP
$1.6757442
1 Taraxa Coin(TARA) ke PKR
Rs0.501204672
1 Taraxa Coin(TARA) ke KZT
0.955509696
1 Taraxa Coin(TARA) ke THB
฿0.055940544
1 Taraxa Coin(TARA) ke TWD
NT$0.053132922
1 Taraxa Coin(TARA) ke AED
د.إ0.006480486
1 Taraxa Coin(TARA) ke CHF
Fr0.001377324
1 Taraxa Coin(TARA) ke HKD
HK$0.013737924
1 Taraxa Coin(TARA) ke AMD
֏0.67524192
1 Taraxa Coin(TARA) ke MAD
.د.م0.015839226
1 Taraxa Coin(TARA) ke MXN
$0.032296482
1 Taraxa Coin(TARA) ke SAR
ريال0.00662175
1 Taraxa Coin(TARA) ke PLN
0.006321564
1 Taraxa Coin(TARA) ke RON
лв0.007557624
1 Taraxa Coin(TARA) ke SEK
kr0.016280676
1 Taraxa Coin(TARA) ke BGN
лв0.00291357
1 Taraxa Coin(TARA) ke HUF
Ft0.579694482
1 Taraxa Coin(TARA) ke CZK
0.036181242
1 Taraxa Coin(TARA) ke KWD
د.ك0.0005368032
1 Taraxa Coin(TARA) ke ILS
0.005880114
1 Taraxa Coin(TARA) ke AOA
Kz1.618514622
1 Taraxa Coin(TARA) ke BHD
.د.ب0.0006657066
1 Taraxa Coin(TARA) ke BMD
$0.0017658
1 Taraxa Coin(TARA) ke DKK
kr0.011106882
1 Taraxa Coin(TARA) ke HNL
L0.046193328
1 Taraxa Coin(TARA) ke MUR
0.080132004
1 Taraxa Coin(TARA) ke NAD
$0.030671946
1 Taraxa Coin(TARA) ke NOK
kr0.017234208
1 Taraxa Coin(TARA) ke NZD
$0.002948886
1 Taraxa Coin(TARA) ke PAB
B/.0.0017658
1 Taraxa Coin(TARA) ke PGK
K0.007363386
1 Taraxa Coin(TARA) ke QAR
ر.ق0.006427512
1 Taraxa Coin(TARA) ke RSD
дин.0.174337434

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Taraxa Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Taraxa Coin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Taraxa Coin

Berapakah nilai Taraxa Coin (TARA) hari ini?
Harga langsung TARA dalam USD ialah 0.0017658 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TARA ke USD?
Harga semasa TARA ke USD ialah $ 0.0017658. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Taraxa Coin?
Had pasaran untuk TARA ialah $ 9.83M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TARA?
Bekalan edaran TARA ialah 5.57B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TARA?
TARA mencapai harga ATH sebanyak 0.07728197 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TARA?
TARA melihat harga ATL sebanyak 0.000591558231188284 USD.
Berapakah jumlah dagangan TARA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TARAialah $ 66.61K USD.
Adakah TARA akan naik lebih tinggi tahun ini?
TARA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TARAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:10:26 (UTC+8)

