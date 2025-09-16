Lagi Mengenai TBC

Turingbitchain Logo

TuringbitchainHargae(TBC)

1 TBC ke USD Harga Langsung:

$16.383
$16.383
+4.26%1D
USD
Turingbitchain (TBC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:00:53 (UTC+8)

Turingbitchain (TBC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 15.662
$ 15.662
24J Rendah
$ 16.558
$ 16.558
24J Tinggi

$ 15.662
$ 15.662

$ 16.558
$ 16.558

--
--

--
--

-0.53%

+4.26%

+80.28%

+80.28%

Turingbitchain (TBC) harga masa nyata ialah $ 16.384. Sepanjang 24 jam yang lalu, TBC didagangkan antara $ 15.662 rendah dan $ 16.558 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TBC sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, TBC telah berubah sebanyak -0.53% sejak sejam yang lalu, +4.26% dalam 24 jam dan +80.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Turingbitchain (TBC) Maklumat Pasaran

$ 174.16M
$ 174.16M

$ 1.02M
$ 1.02M

$ 2.33B
$ 2.33B

10.63M
10.63M

142,000,000
142,000,000

2024-02-15 00:00:00

TBC

Had Pasaran semasa Turingbitchain ialah $ 174.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.02M. Bekalan edaran TBC ialah 10.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 142000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.33B.

Turingbitchain (TBC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Turingbitchain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.6694+4.26%
30 Hari$ +9.674+144.17%
60 Hari$ +14.085+612.65%
90 Hari$ +14.218+656.41%
Perubahan Harga Turingbitchain Hari Ini

Hari ini, TBC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.6694 (+4.26%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTuringbitchain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +9.674 (+144.17%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Turingbitchain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TBC mengalami perubahan sebanyak $ +14.085 (+612.65%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Turingbitchain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +14.218 (+656.41%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Turingbitchain (TBC)?

Semak Turingbitchainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Turingbitchain (TBC)

TBC is the smart contract layer of Bitcoin and also is the creator of the Bitcoin Virtual Machine (BVM) and has implemented a more scalable BTC layer2 solution based on BVM.

Turingbitchain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Turingbitchain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TBC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Turingbitchain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Turingbitchain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Turingbitchain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Turingbitchain (TBC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Turingbitchain (TBC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Turingbitchain.

Semak Turingbitchain ramalan harga sekarang!

Tokenomik Turingbitchain (TBC)

Memahami tokenomik Turingbitchain (TBC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TBC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Turingbitchain (TBC)

Mencari cara membeli Turingbitchain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Turingbitchain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TBC kepada Mata Wang Tempatan

1 Turingbitchain(TBC) ke VND
431,144.96
1 Turingbitchain(TBC) ke AUD
A$24.41216
1 Turingbitchain(TBC) ke GBP
11.96032
1 Turingbitchain(TBC) ke EUR
13.76256
1 Turingbitchain(TBC) ke USD
$16.384
1 Turingbitchain(TBC) ke MYR
RM68.8128
1 Turingbitchain(TBC) ke TRY
676.33152
1 Turingbitchain(TBC) ke JPY
¥2,392.064
1 Turingbitchain(TBC) ke ARS
ARS$23,953.08032
1 Turingbitchain(TBC) ke RUB
1,357.4144
1 Turingbitchain(TBC) ke INR
1,442.6112
1 Turingbitchain(TBC) ke IDR
Rp268,590.12096
1 Turingbitchain(TBC) ke KRW
22,629.74464
1 Turingbitchain(TBC) ke PHP
933.39648
1 Turingbitchain(TBC) ke EGP
￡E.788.39808
1 Turingbitchain(TBC) ke BRL
R$86.99904
1 Turingbitchain(TBC) ke CAD
C$22.44608
1 Turingbitchain(TBC) ke BDT
1,995.5712
1 Turingbitchain(TBC) ke NGN
24,490.14784
1 Turingbitchain(TBC) ke COP
$64,000
1 Turingbitchain(TBC) ke ZAR
R.284.59008
1 Turingbitchain(TBC) ke UAH
674.52928
1 Turingbitchain(TBC) ke VES
Bs2,621.44
1 Turingbitchain(TBC) ke CLP
$15,548.416
1 Turingbitchain(TBC) ke PKR
Rs4,650.43456
1 Turingbitchain(TBC) ke KZT
8,865.71008
1 Turingbitchain(TBC) ke THB
฿519.20896
1 Turingbitchain(TBC) ke TWD
NT$493.32224
1 Turingbitchain(TBC) ke AED
د.إ60.12928
1 Turingbitchain(TBC) ke CHF
Fr12.77952
1 Turingbitchain(TBC) ke HKD
HK$127.46752
1 Turingbitchain(TBC) ke AMD
֏6,265.2416
1 Turingbitchain(TBC) ke MAD
.د.م146.96448
1 Turingbitchain(TBC) ke MXN
$300.48256
1 Turingbitchain(TBC) ke SAR
ريال61.44
1 Turingbitchain(TBC) ke PLN
58.81856
1 Turingbitchain(TBC) ke RON
лв70.12352
1 Turingbitchain(TBC) ke SEK
kr151.552
1 Turingbitchain(TBC) ke BGN
лв27.0336
1 Turingbitchain(TBC) ke HUF
Ft5,400.00256
1 Turingbitchain(TBC) ke CZK
337.01888
1 Turingbitchain(TBC) ke KWD
د.ك4.99712
1 Turingbitchain(TBC) ke ILS
54.55872
1 Turingbitchain(TBC) ke AOA
Kz14,935.16288
1 Turingbitchain(TBC) ke BHD
.د.ب6.176768
1 Turingbitchain(TBC) ke BMD
$16.384
1 Turingbitchain(TBC) ke DKK
kr103.38304
1 Turingbitchain(TBC) ke HNL
L429.75232
1 Turingbitchain(TBC) ke MUR
741.376
1 Turingbitchain(TBC) ke NAD
$284.59008
1 Turingbitchain(TBC) ke NOK
kr160.5632
1 Turingbitchain(TBC) ke NZD
$27.36128
1 Turingbitchain(TBC) ke PAB
B/.16.384
1 Turingbitchain(TBC) ke PGK
K68.48512
1 Turingbitchain(TBC) ke QAR
ر.ق59.63776
1 Turingbitchain(TBC) ke RSD
дин.1,623.6544

Turingbitchain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Turingbitchain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Turingbitchain Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Turingbitchain

Berapakah nilai Turingbitchain (TBC) hari ini?
Harga langsung TBC dalam USD ialah 16.384 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TBC ke USD?
Harga semasa TBC ke USD ialah $ 16.384. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Turingbitchain?
Had pasaran untuk TBC ialah $ 174.16M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TBC?
Bekalan edaran TBC ialah 10.63M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TBC?
TBC mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TBC?
TBC melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan TBC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TBCialah $ 1.02M USD.
Adakah TBC akan naik lebih tinggi tahun ini?
TBC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TBCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:00:53 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

$16.383
