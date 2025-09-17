Lagi Mengenai TCAPY

Maklumat Harga TCAPY

Kertas putih TCAPY

Laman Web Rasmi TCAPY

Tokenomik TCAPY

Ramalan Harga TCAPY

Sejarah TCAPY

TCAPY Panduan Membeli

Penukar Mata Wang TCAPY-ke-Fiat

TCAPY Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

TonCapy Logo

TonCapyHargae(TCAPY)

1 TCAPY ke USD Harga Langsung:

$0.0001534
$0.0001534$0.0001534
+3.71%1D
USD
TonCapy (TCAPY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:31:26 (UTC+8)

TonCapy (TCAPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001289
$ 0.0001289$ 0.0001289
24J Rendah
$ 0.0001949
$ 0.0001949$ 0.0001949
24J Tinggi

$ 0.0001289
$ 0.0001289$ 0.0001289

$ 0.0001949
$ 0.0001949$ 0.0001949

$ 0.004019076467202727
$ 0.004019076467202727$ 0.004019076467202727

$ 0.00013721722541166
$ 0.00013721722541166$ 0.00013721722541166

+2.95%

+3.71%

-39.07%

-39.07%

TonCapy (TCAPY) harga masa nyata ialah $ 0.0001535. Sepanjang 24 jam yang lalu, TCAPY didagangkan antara $ 0.0001289 rendah dan $ 0.0001949 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TCAPY sepanjang masa ialah $ 0.004019076467202727, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00013721722541166.

Dari segi prestasi jangka pendek, TCAPY telah berubah sebanyak +2.95% sejak sejam yang lalu, +3.71% dalam 24 jam dan -39.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TonCapy (TCAPY) Maklumat Pasaran

No.4612

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 101.60K
$ 101.60K$ 101.60K

$ 116.18M
$ 116.18M$ 116.18M

0.00
0.00 0.00

756,871,879,418
756,871,879,418 756,871,879,418

664,071,289,168
664,071,289,168 664,071,289,168

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa TonCapy ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 101.60K. Bekalan edaran TCAPY ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 664071289168. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 116.18M.

TonCapy (TCAPY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TonCapy hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000005488+3.71%
30 Hari$ -0.0002025-56.89%
60 Hari$ -0.0002567-62.58%
90 Hari$ -0.0004601-74.99%
Perubahan Harga TonCapy Hari Ini

Hari ini, TCAPY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000005488 (+3.71%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTonCapy

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0002025 (-56.89%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TonCapy

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TCAPY mengalami perubahan sebanyak $ -0.0002567 (-62.58%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TonCapy

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0004601 (-74.99%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TonCapy (TCAPY)?

Semak TonCapyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu TonCapy (TCAPY)

TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle.

TonCapy tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TonCapy pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TCAPY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang TonCapy di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TonCapy anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TonCapy Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TonCapy (TCAPY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TonCapy (TCAPY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TonCapy.

Semak TonCapy ramalan harga sekarang!

Tokenomik TonCapy (TCAPY)

Memahami tokenomik TonCapy (TCAPY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TCAPY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TonCapy (TCAPY)

Mencari cara membeli TonCapy? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TonCapy di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TCAPY kepada Mata Wang Tempatan

1 TonCapy(TCAPY) ke VND
4.0393525
1 TonCapy(TCAPY) ke AUD
A$0.000228715
1 TonCapy(TCAPY) ke GBP
0.000112055
1 TonCapy(TCAPY) ke EUR
0.00012894
1 TonCapy(TCAPY) ke USD
$0.0001535
1 TonCapy(TCAPY) ke MYR
RM0.0006447
1 TonCapy(TCAPY) ke TRY
0.006334945
1 TonCapy(TCAPY) ke JPY
¥0.022411
1 TonCapy(TCAPY) ke ARS
ARS$0.22474242
1 TonCapy(TCAPY) ke RUB
0.0127712
1 TonCapy(TCAPY) ke INR
0.013506465
1 TonCapy(TCAPY) ke IDR
Rp2.51639304
1 TonCapy(TCAPY) ke KRW
0.212015735
1 TonCapy(TCAPY) ke PHP
0.008726475
1 TonCapy(TCAPY) ke EGP
￡E.0.007378745
1 TonCapy(TCAPY) ke BRL
R$0.000812015
1 TonCapy(TCAPY) ke CAD
C$0.000210295
1 TonCapy(TCAPY) ke BDT
0.0186963
1 TonCapy(TCAPY) ke NGN
0.22944566
1 TonCapy(TCAPY) ke COP
$0.597276175
1 TonCapy(TCAPY) ke ZAR
R.0.00266476
1 TonCapy(TCAPY) ke UAH
0.006319595
1 TonCapy(TCAPY) ke VES
Bs0.02456
1 TonCapy(TCAPY) ke CLP
$0.145825
1 TonCapy(TCAPY) ke PKR
Rs0.04356944
1 TonCapy(TCAPY) ke KZT
0.08306192
1 TonCapy(TCAPY) ke THB
฿0.00486288
1 TonCapy(TCAPY) ke TWD
NT$0.00462035
1 TonCapy(TCAPY) ke AED
د.إ0.000563345
1 TonCapy(TCAPY) ke CHF
Fr0.00011973
1 TonCapy(TCAPY) ke HKD
HK$0.00119423
1 TonCapy(TCAPY) ke AMD
֏0.0586984
1 TonCapy(TCAPY) ke MAD
.د.م0.001376895
1 TonCapy(TCAPY) ke MXN
$0.00280598
1 TonCapy(TCAPY) ke SAR
ريال0.000575625
1 TonCapy(TCAPY) ke PLN
0.00054953
1 TonCapy(TCAPY) ke RON
лв0.000655445
1 TonCapy(TCAPY) ke SEK
kr0.001416805
1 TonCapy(TCAPY) ke BGN
лв0.000253275
1 TonCapy(TCAPY) ke HUF
Ft0.050460055
1 TonCapy(TCAPY) ke CZK
0.003148285
1 TonCapy(TCAPY) ke KWD
د.ك0.000046664
1 TonCapy(TCAPY) ke ILS
0.000511155
1 TonCapy(TCAPY) ke AOA
Kz0.139925995
1 TonCapy(TCAPY) ke BHD
.د.ب0.000057716
1 TonCapy(TCAPY) ke BMD
$0.0001535
1 TonCapy(TCAPY) ke DKK
kr0.000965515
1 TonCapy(TCAPY) ke HNL
L0.004026305
1 TonCapy(TCAPY) ke MUR
0.006945875
1 TonCapy(TCAPY) ke NAD
$0.002666295
1 TonCapy(TCAPY) ke NOK
kr0.001499695
1 TonCapy(TCAPY) ke NZD
$0.000256345
1 TonCapy(TCAPY) ke PAB
B/.0.0001535
1 TonCapy(TCAPY) ke PGK
K0.00064163
1 TonCapy(TCAPY) ke QAR
ر.ق0.00055874
1 TonCapy(TCAPY) ke RSD
дин.0.015173475

TonCapy Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TonCapy, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web TonCapy Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TonCapy

Berapakah nilai TonCapy (TCAPY) hari ini?
Harga langsung TCAPY dalam USD ialah 0.0001535 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TCAPY ke USD?
Harga semasa TCAPY ke USD ialah $ 0.0001535. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TonCapy?
Had pasaran untuk TCAPY ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TCAPY?
Bekalan edaran TCAPY ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TCAPY?
TCAPY mencapai harga ATH sebanyak 0.004019076467202727 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TCAPY?
TCAPY melihat harga ATL sebanyak 0.00013721722541166 USD.
Berapakah jumlah dagangan TCAPY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TCAPYialah $ 101.60K USD.
Adakah TCAPY akan naik lebih tinggi tahun ini?
TCAPY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TCAPYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:31:26 (UTC+8)

TonCapy (TCAPY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator TCAPY-ke-USD

Jumlah

TCAPY
TCAPY
USD
USD

1 TCAPY = 0.0001535 USD

Berdagang TCAPY

TCAPYUSDT
$0.0001534
$0.0001534$0.0001534
+3.71%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan