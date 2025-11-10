BursaDEX+
Harga TCOM Global langsung hari ini ialah 0.05513 USD.TCOM modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata TCOM kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

TCOM Global (TCOM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:04:33 (UTC+8)

TCOM Global Harga Hari Ini

Harga langsung TCOM Global (TCOM) hari ini ialah $ 0.05513, dengan 0.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TCOM kepada USD penukaran adalah $ 0.05513 setiap TCOM.

TCOM Global kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TCOM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TCOM didagangkan antara $ 0.05495 (rendah) dan $ 0.05768 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TCOM dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan +8.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 116.58K.

TCOM Global (TCOM) Maklumat Pasaran

--
----

$ 116.58K
$ 116.58K$ 116.58K

$ 55.13M
$ 55.13M$ 55.13M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Had Pasaran semasa TCOM Global ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 116.58K. Bekalan edaran TCOM ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.13M.

TCOM Global Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.05495
$ 0.05495$ 0.05495
24J Rendah
$ 0.05768
$ 0.05768$ 0.05768
24J Tinggi

$ 0.05495
$ 0.05495$ 0.05495

$ 0.05768
$ 0.05768$ 0.05768

--
----

--
----

+0.09%

+0.05%

+8.14%

+8.14%

TCOM Global (TCOM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TCOM Global hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000276+0.05%
30 Hari$ +0.03082+126.77%
60 Hari$ +0.03695+203.24%
90 Hari$ +0.03513+175.65%
Perubahan Harga TCOM Global Hari Ini

Hari ini, TCOM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000276 (+0.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTCOM Global

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.03082 (+126.77%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TCOM Global

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TCOM mengalami perubahan sebanyak $ +0.03695 (+203.24%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TCOM Global

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.03513 (+175.65%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TCOM Global (TCOM)?

Semak TCOM Globalhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk TCOM Global

Cerapan dipacu AI yang menganalisis TCOM Global pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga TCOM Global?

TCOM Global stock prices are influenced by several key factors:

1. Travel industry trends and recovery post-COVID
2. Chinese tourism demand and domestic travel patterns
3. Regulatory changes in China's tech sector
4. Company's financial performance and revenue growth
5. Competition from other travel platforms
6. Economic conditions in Asia-Pacific markets
7. Currency exchange rates (USD/CNY)
8. Investor sentiment toward Chinese ADRs
9. Seasonal travel booking patterns
10. Geopolitical tensions affecting travel

Mengapa orang ingin tahu harga TCOM Global hari ini?

People want to know TCOM Global price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. Real-time pricing helps investors determine optimal buy/sell timing, assess portfolio performance, and identify trends.

Ramalan Harga untuk TCOM Global

TCOM Global (TCOM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TCOM pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
TCOM Global (TCOM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga TCOM Global berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga TCOM Global yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk TCOM ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik TCOM Global Ramalan Harga.

Perihal TCOM Global

Tokenomy (TCOM) is a cryptocurrency that serves as the native utility token of the Tokenomy platform, a global value creation and distribution network. The platform provides a marketplace for valuable tokens to be listed and traded on the blockchain. TCOM is used for a variety of purposes within the Tokenomy ecosystem, including payment for transaction fees, participation in token sales, and access to premium features. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, encouraging holders to participate in network security. As a key component of the Tokenomy platform, TCOM plays a crucial role in facilitating tokenization and value exchange in the blockchain space.

Bagaimana untuk membeli & Melabur TCOM Global dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan TCOM Global? Membeli TCOM adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli TCOM Global. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan TCOM Global (TCOM) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan TCOM Global akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli TCOM Global (TCOM)

Apa yang boleh anda lakukan dengan TCOM Global

Memiliki TCOM Global membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli TCOM Global (TCOM) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu TCOM Global (TCOM)

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM Global Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TCOM Global, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web TCOM Global Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TCOM Global

Berapakah nilai 1 TCOM Global pada tahun 2030?
Jika TCOM Global berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga TCOM Global berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:04:33 (UTC+8)

TCOM Global (TCOM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang TCOM Global

TCOM USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek TCOM dengan leveraj. Terokai TCOM dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan TCOM Global (TCOM) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga TCOM Global langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
TCOM/USDT
$0.05514
$0.05514$0.05514
+0.03%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

1 TCOM = 0.05513 USD