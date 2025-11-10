TCOM Global Harga Hari Ini

Harga langsung TCOM Global (TCOM) hari ini ialah $ 0.05513, dengan 0.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TCOM kepada USD penukaran adalah $ 0.05513 setiap TCOM.

TCOM Global kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TCOM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TCOM didagangkan antara $ 0.05495 (rendah) dan $ 0.05768 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TCOM dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan +8.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 116.58K.

TCOM Global (TCOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 116.58K$ 116.58K $ 116.58K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.13M$ 55.13M $ 55.13M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa TCOM Global ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 116.58K. Bekalan edaran TCOM ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.13M.