Blue Chip Blitz
Harga TeaFi langsung hari ini ialah 0.1019 USD.TEAFI modal pasaran ialah 5,096,019 USD. Jejaki masa nyata TEAFI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

TeaFi Harga (TEAFI)

1 TEAFI ke USD Harga Langsung:

$0.102
-18.98%1D
USD
TeaFi (TEAFI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:31:56 (UTC+8)

TeaFi Harga Hari Ini

Harga langsung TeaFi (TEAFI) hari ini ialah $ 0.1019, dengan 18.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TEAFI kepada USD penukaran adalah $ 0.1019 setiap TEAFI.

TeaFi kini berada pada kedudukan #1388 mengikut permodalan pasaran pada $ 5.10M, dengan bekalan edaran sebanyak 50.01M TEAFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TEAFI didagangkan antara $ 0.1 (rendah) dan $ 0.1688 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.5015160151442424, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0995549745805989.

Dalam prestasi jangka pendek, TEAFI dipindahkan +1.39% dalam sejam terakhir dan -66.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 80.23K.

TeaFi (TEAFI) Maklumat Pasaran

No.1388

$ 5.10M
$ 80.23K
$ 30.57M
50.01M
300,000,000
300,000,000
16.67%

BSC

Had Pasaran semasa TeaFi ialah $ 5.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 80.23K. Bekalan edaran TEAFI ialah 50.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.57M.

TeaFi Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1
24J Rendah
$ 0.1688
24J Tinggi

$ 0.1
$ 0.1688
$ 0.5015160151442424
$ 0.0995549745805989
+1.39%

-18.98%

-66.04%

-66.04%

TeaFi (TEAFI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TeaFi hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.023895-18.98%
30 Hari$ -0.1981-66.04%
60 Hari$ -0.1981-66.04%
90 Hari$ -0.1981-66.04%
Perubahan Harga TeaFi Hari Ini

Hari ini, TEAFI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.023895 (-18.98%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTeaFi

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1981 (-66.04%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TeaFi

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TEAFI mengalami perubahan sebanyak $ -0.1981 (-66.04%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TeaFi

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.1981 (-66.04%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TeaFi (TEAFI)?

Semak TeaFihalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk TeaFi

Cerapan dipacu AI yang menganalisis TeaFi pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga TeaFi?

TeaFi (TEAFI) prices are influenced by several key factors:

1. Market demand and supply dynamics
2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
3. Trading volume and liquidity on exchanges
4. Project development updates and roadmap progress
5. Community adoption and user base growth
6. Partnership announcements and collaborations
7. Regulatory news affecting DeFi tokens
8. Bitcoin and Ethereum price movements
9. Token utility and staking rewards
10. Market maker activities and whale transactions

Mengapa orang ingin tahu harga TeaFi hari ini?

People want to know TeaFi (TEAFI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in this DeFi token.

Ramalan Harga untuk TeaFi

TeaFi (TEAFI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TEAFI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
TeaFi (TEAFI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga TeaFi berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga TeaFi yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk TEAFI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik TeaFi Ramalan Harga.

Bagaimana untuk membeli & Melabur TeaFi dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan TeaFi? Membeli TEAFI adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli TeaFi. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan TeaFi (TEAFI) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 50.01M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan TeaFi akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli TeaFi (TEAFI)

Apa yang boleh anda lakukan dengan TeaFi

Memiliki TeaFi membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli TeaFi (TEAFI) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu TeaFi (TEAFI)

Tea-Fi to DeFi SuperApp, który upraszcza zarabianie i usuwa bariery w dostępie do zdecentralizowanych finansów. Zasilany przez TeaPOT, silnik płynności należący do protokołu, który recyklinguje realny zysk z powrotem do użytkowników, Tea-Fi łączy generowanie zysku, swapowanie i narzędzia gas w jednym, spójnym interfejsie. Dzięki Easy-Gas, SuperSwap i Tea-Fi Vaults użytkownicy uzyskują dostęp do wyselekcjonowanych ścieżek zarobkowych bez potrzeby zarządzania wieloma tokenami czy platformami. Zaprojektowany z myślą o prostocie i trwałości, Tea-Fi napędza realny zysk, wykupy tokenów i długoterminowy rozwój.

TeaFi Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TeaFi, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web TeaFi Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TeaFi

Berapakah nilai 1 TeaFi pada tahun 2030?
Jika TeaFi berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga TeaFi berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:31:56 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

