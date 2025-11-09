TeaFi Harga Hari Ini

Harga langsung TeaFi (TEAFI) hari ini ialah $ 0.1019, dengan 18.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TEAFI kepada USD penukaran adalah $ 0.1019 setiap TEAFI.

TeaFi kini berada pada kedudukan #1388 mengikut permodalan pasaran pada $ 5.10M, dengan bekalan edaran sebanyak 50.01M TEAFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TEAFI didagangkan antara $ 0.1 (rendah) dan $ 0.1688 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.5015160151442424, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0995549745805989.

Dalam prestasi jangka pendek, TEAFI dipindahkan +1.39% dalam sejam terakhir dan -66.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 80.23K.

TeaFi (TEAFI) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1388 Modal Pasaran $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M Kelantangan (24J) $ 80.23K$ 80.23K $ 80.23K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.57M$ 30.57M $ 30.57M Bekalan Peredaran 50.01M 50.01M 50.01M Bekalan Maks 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Jumlah Bekalan 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Kadar Peredaran 16.67% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa TeaFi ialah $ 5.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 80.23K. Bekalan edaran TEAFI ialah 50.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.57M.