Tenge Tenge Harga Hari Ini

Harga langsung Tenge Tenge (TENGE) hari ini ialah $ 0.000321, dengan 2.60% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TENGE kepada USD penukaran adalah $ 0.000321 setiap TENGE.

Tenge Tenge kini berada pada kedudukan #4123 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 TENGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TENGE didagangkan antara $ 0.000306 (rendah) dan $ 0.0003301 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.002399909686398066, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000117331956742167.

Dalam prestasi jangka pendek, TENGE dipindahkan +0.69% dalam sejam terakhir dan -19.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 53.83K.

Tenge Tenge (TENGE) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4123 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 53.83K$ 53.83K $ 53.83K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 321.00K$ 321.00K $ 321.00K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Tenge Tenge ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.83K. Bekalan edaran TENGE ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 321.00K.