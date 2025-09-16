Apakah itu Terraport (TERRA)

Terraport is an autonomous DeFi platform using smart contracts on the Terra Classic blockchain and based on a circular economy model capable of infinite self-sustaining. The entire ecosystem is powered by a native deflationary token called $TERRA, which will be used to access various features of the platform.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Terraport Berapakah nilai Terraport (TERRA) hari ini? Harga langsung TERRA dalam USD ialah 0.005336 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TERRA ke USD? $ 0.005336 . Lihat Harga semasa TERRA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Terraport? Had pasaran untuk TERRA ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TERRA? Bekalan edaran TERRA ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TERRA? TERRA mencapai harga ATH sebanyak 0.00996379478487383 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TERRA? TERRA melihat harga ATL sebanyak 0.002779654513498339 USD . Berapakah jumlah dagangan TERRA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TERRAialah $ 192.75K USD . Adakah TERRA akan naik lebih tinggi tahun ini? TERRA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TERRAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Terraport (TERRA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

