Lagi Mengenai TET

Maklumat Harga TET

Kertas putih TET

Laman Web Rasmi TET

Tokenomik TET

Ramalan Harga TET

Sejarah TET

TET Panduan Membeli

Penukar Mata Wang TET-ke-Fiat

TET Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Tectum EmissionToken Logo

Tectum EmissionTokenHargae(TET)

1 TET ke USD Harga Langsung:

$0.726
$0.726$0.726
-2.02%1D
USD
Tectum EmissionToken (TET) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:15:30 (UTC+8)

Tectum EmissionToken (TET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.6867
$ 0.6867$ 0.6867
24J Rendah
$ 0.7957
$ 0.7957$ 0.7957
24J Tinggi

$ 0.6867
$ 0.6867$ 0.6867

$ 0.7957
$ 0.7957$ 0.7957

$ 45.24342090893949
$ 45.24342090893949$ 45.24342090893949

$ 0.34821281324983916
$ 0.34821281324983916$ 0.34821281324983916

-1.87%

-2.02%

-4.65%

-4.65%

Tectum EmissionToken (TET) harga masa nyata ialah $ 0.7262. Sepanjang 24 jam yang lalu, TET didagangkan antara $ 0.6867 rendah dan $ 0.7957 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TET sepanjang masa ialah $ 45.24342090893949, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.34821281324983916.

Dari segi prestasi jangka pendek, TET telah berubah sebanyak -1.87% sejak sejam yang lalu, -2.02% dalam 24 jam dan -4.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tectum EmissionToken (TET) Maklumat Pasaran

No.1308

$ 7.19M
$ 7.19M$ 7.19M

$ 49.87K
$ 49.87K$ 49.87K

$ 7.26M
$ 7.26M$ 7.26M

9.89M
9.89M 9.89M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

98.94%

ETH

Had Pasaran semasa Tectum EmissionToken ialah $ 7.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 49.87K. Bekalan edaran TET ialah 9.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.26M.

Tectum EmissionToken (TET) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Tectum EmissionToken hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.014968-2.02%
30 Hari$ -0.3284-31.14%
60 Hari$ +0.1104+17.92%
90 Hari$ +0.1442+24.77%
Perubahan Harga Tectum EmissionToken Hari Ini

Hari ini, TET mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.014968 (-2.02%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTectum EmissionToken

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.3284 (-31.14%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Tectum EmissionToken

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TET mengalami perubahan sebanyak $ +0.1104 (+17.92%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Tectum EmissionToken

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1442 (+24.77%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Tectum EmissionToken (TET)?

Semak Tectum EmissionTokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Tectum EmissionToken (TET)

Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

Tectum EmissionToken tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Tectum EmissionToken pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TET ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Tectum EmissionToken di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Tectum EmissionToken anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Tectum EmissionToken Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Tectum EmissionToken (TET) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Tectum EmissionToken (TET) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tectum EmissionToken.

Semak Tectum EmissionToken ramalan harga sekarang!

Tokenomik Tectum EmissionToken (TET)

Memahami tokenomik Tectum EmissionToken (TET) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TET dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Tectum EmissionToken (TET)

Mencari cara membeli Tectum EmissionToken? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Tectum EmissionToken di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TET kepada Mata Wang Tempatan

1 Tectum EmissionToken(TET) ke VND
19,109.953
1 Tectum EmissionToken(TET) ke AUD
A$1.082038
1 Tectum EmissionToken(TET) ke GBP
0.530126
1 Tectum EmissionToken(TET) ke EUR
0.610008
1 Tectum EmissionToken(TET) ke USD
$0.7262
1 Tectum EmissionToken(TET) ke MYR
RM3.05004
1 Tectum EmissionToken(TET) ke TRY
29.977536
1 Tectum EmissionToken(TET) ke JPY
¥106.0252
1 Tectum EmissionToken(TET) ke ARS
ARS$1,061.689876
1 Tectum EmissionToken(TET) ke RUB
60.41984
1 Tectum EmissionToken(TET) ke INR
63.898338
1 Tectum EmissionToken(TET) ke IDR
Rp11,904.916128
1 Tectum EmissionToken(TET) ke KRW
1,003.034702
1 Tectum EmissionToken(TET) ke PHP
41.24816
1 Tectum EmissionToken(TET) ke EGP
￡E.34.908434
1 Tectum EmissionToken(TET) ke BRL
R$3.856122
1 Tectum EmissionToken(TET) ke CAD
C$0.994894
1 Tectum EmissionToken(TET) ke BDT
88.45116
1 Tectum EmissionToken(TET) ke NGN
1,085.494712
1 Tectum EmissionToken(TET) ke COP
$2,825.68051
1 Tectum EmissionToken(TET) ke ZAR
R.12.592308
1 Tectum EmissionToken(TET) ke UAH
29.897654
1 Tectum EmissionToken(TET) ke VES
Bs116.192
1 Tectum EmissionToken(TET) ke CLP
$689.1638
1 Tectum EmissionToken(TET) ke PKR
Rs206.124608
1 Tectum EmissionToken(TET) ke KZT
392.961344
1 Tectum EmissionToken(TET) ke THB
฿23.006016
1 Tectum EmissionToken(TET) ke TWD
NT$21.844096
1 Tectum EmissionToken(TET) ke AED
د.إ2.665154
1 Tectum EmissionToken(TET) ke CHF
Fr0.566436
1 Tectum EmissionToken(TET) ke HKD
HK$5.649836
1 Tectum EmissionToken(TET) ke AMD
֏277.69888
1 Tectum EmissionToken(TET) ke MAD
.د.م6.514014
1 Tectum EmissionToken(TET) ke MXN
$13.296722
1 Tectum EmissionToken(TET) ke SAR
ريال2.72325
1 Tectum EmissionToken(TET) ke PLN
2.607058
1 Tectum EmissionToken(TET) ke RON
лв3.100874
1 Tectum EmissionToken(TET) ke SEK
kr6.702826
1 Tectum EmissionToken(TET) ke BGN
лв1.19823
1 Tectum EmissionToken(TET) ke HUF
Ft238.643844
1 Tectum EmissionToken(TET) ke CZK
14.901624
1 Tectum EmissionToken(TET) ke KWD
د.ك0.2207648
1 Tectum EmissionToken(TET) ke ILS
2.418246
1 Tectum EmissionToken(TET) ke AOA
Kz661.982134
1 Tectum EmissionToken(TET) ke BHD
.د.ب0.2737774
1 Tectum EmissionToken(TET) ke BMD
$0.7262
1 Tectum EmissionToken(TET) ke DKK
kr4.567798
1 Tectum EmissionToken(TET) ke HNL
L19.048226
1 Tectum EmissionToken(TET) ke MUR
32.86055
1 Tectum EmissionToken(TET) ke NAD
$12.614094
1 Tectum EmissionToken(TET) ke NOK
kr7.094974
1 Tectum EmissionToken(TET) ke NZD
$1.212754
1 Tectum EmissionToken(TET) ke PAB
B/.0.7262
1 Tectum EmissionToken(TET) ke PGK
K3.035516
1 Tectum EmissionToken(TET) ke QAR
ر.ق2.643368
1 Tectum EmissionToken(TET) ke RSD
дин.71.792132

Tectum EmissionToken Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Tectum EmissionToken, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Tectum EmissionToken Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tectum EmissionToken

Berapakah nilai Tectum EmissionToken (TET) hari ini?
Harga langsung TET dalam USD ialah 0.7262 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TET ke USD?
Harga semasa TET ke USD ialah $ 0.7262. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Tectum EmissionToken?
Had pasaran untuk TET ialah $ 7.19M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TET?
Bekalan edaran TET ialah 9.89M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TET?
TET mencapai harga ATH sebanyak 45.24342090893949 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TET?
TET melihat harga ATL sebanyak 0.34821281324983916 USD.
Berapakah jumlah dagangan TET?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TETialah $ 49.87K USD.
Adakah TET akan naik lebih tinggi tahun ini?
TET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TETramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:15:30 (UTC+8)

Tectum EmissionToken (TET) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator TET-ke-USD

Jumlah

TET
TET
USD
USD

1 TET = 0.7262 USD

Berdagang TET

TETUSDT
$0.726
$0.726$0.726
-2.02%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan