Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack.

Tokenomik Tevaera (TEVA)

Memahami tokenomik Tevaera (TEVA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TEVA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tevaera Berapakah nilai Tevaera (TEVA) hari ini? Harga langsung TEVA dalam USD ialah 0.004318 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TEVA ke USD? $ 0.004318 . Lihat Harga semasa TEVA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Tevaera? Had pasaran untuk TEVA ialah $ 2.12M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TEVA? Bekalan edaran TEVA ialah 489.91M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TEVA? TEVA mencapai harga ATH sebanyak 0.02957069755751843 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TEVA? TEVA melihat harga ATL sebanyak 0.004294873368452291 USD . Berapakah jumlah dagangan TEVA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TEVAialah $ 55.71K USD . Adakah TEVA akan naik lebih tinggi tahun ini? TEVA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TEVAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

