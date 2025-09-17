Apakah itu TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

TOKYO GAMES TOKEN Ramalan Harga (USD)

Tokenomik TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

Memahami tokenomik TOKYO GAMES TOKEN (TGT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TGT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TOKYO GAMES TOKEN Berapakah nilai TOKYO GAMES TOKEN (TGT) hari ini? Harga langsung TGT dalam USD ialah 0.003704 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TGT ke USD? $ 0.003704 . Lihat Harga semasa TGT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran TOKYO GAMES TOKEN? Had pasaran untuk TGT ialah $ 595.69K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TGT? Bekalan edaran TGT ialah 160.82M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TGT? TGT mencapai harga ATH sebanyak 0.21934455720639162 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TGT? TGT melihat harga ATL sebanyak 0.003002904887094426 USD . Berapakah jumlah dagangan TGT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TGTialah $ 58.60K USD . Adakah TGT akan naik lebih tinggi tahun ini? TGT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TGTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

