THORWallet DEX (TGT1) Carta Harga Langsung
THORWallet DEX (TGT1) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.021063
$ 0.021063$ 0.021063
24J Rendah
$ 0.024949
$ 0.024949$ 0.024949
24J Tinggi

$ 0.021063
$ 0.021063$ 0.021063

$ 0.024949
$ 0.024949$ 0.024949

$ 0.1383201583059602
$ 0.1383201583059602$ 0.1383201583059602

$ 0.002850257066152566
$ 0.002850257066152566$ 0.002850257066152566

+0.09%

-1.35%

+44.33%

+44.33%

THORWallet DEX (TGT1) harga masa nyata ialah $ 0.023062. Sepanjang 24 jam yang lalu, TGT1 didagangkan antara $ 0.021063 rendah dan $ 0.024949 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TGT1 sepanjang masa ialah $ 0.1383201583059602, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002850257066152566.

Dari segi prestasi jangka pendek, TGT1 telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, -1.35% dalam 24 jam dan +44.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

THORWallet DEX (TGT1) Maklumat Pasaran

No.5513

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 72.26K
$ 72.26K$ 72.26K

$ 23.06B
$ 23.06B$ 23.06B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

904,458,459.53
904,458,459.53 904,458,459.53

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa THORWallet DEX ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 72.26K. Bekalan edaran TGT1 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 904458459.53. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.06B.

THORWallet DEX (TGT1) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk THORWallet DEX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00031797-1.35%
30 Hari$ +0.006604+40.12%
60 Hari$ +0.002916+14.47%
90 Hari$ -0.005373-18.90%
Perubahan Harga THORWallet DEX Hari Ini

Hari ini, TGT1 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00031797 (-1.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTHORWallet DEX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.006604 (+40.12%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari THORWallet DEX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TGT1 mengalami perubahan sebanyak $ +0.002916 (+14.47%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari THORWallet DEX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.005373 (-18.90%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga THORWallet DEX (TGT1)?

Semak THORWallet DEXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu THORWallet DEX (TGT1)

THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing.

THORWallet DEX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus THORWallet DEX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TGT1 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang THORWallet DEX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian THORWallet DEX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

THORWallet DEX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai THORWallet DEX (TGT1) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset THORWallet DEX (TGT1) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk THORWallet DEX.

Semak THORWallet DEX ramalan harga sekarang!

Tokenomik THORWallet DEX (TGT1)

Memahami tokenomik THORWallet DEX (TGT1) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TGT1 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli THORWallet DEX (TGT1)

Mencari cara membeli THORWallet DEX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah THORWallet DEX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TGT1 kepada Mata Wang Tempatan

1 THORWallet DEX(TGT1) ke VND
606.87653
1 THORWallet DEX(TGT1) ke AUD
A$0.03436238
1 THORWallet DEX(TGT1) ke GBP
0.01683526
1 THORWallet DEX(TGT1) ke EUR
0.01937208
1 THORWallet DEX(TGT1) ke USD
$0.023062
1 THORWallet DEX(TGT1) ke MYR
RM0.0968604
1 THORWallet DEX(TGT1) ke TRY
0.95199936
1 THORWallet DEX(TGT1) ke JPY
¥3.367052
1 THORWallet DEX(TGT1) ke ARS
ARS$33.71618276
1 THORWallet DEX(TGT1) ke RUB
1.9106867
1 THORWallet DEX(TGT1) ke INR
2.0306091
1 THORWallet DEX(TGT1) ke IDR
Rp378.06551328
1 THORWallet DEX(TGT1) ke KRW
31.85346502
1 THORWallet DEX(TGT1) ke PHP
1.31384214
1 THORWallet DEX(TGT1) ke EGP
￡E.1.10974344
1 THORWallet DEX(TGT1) ke BRL
R$0.12245922
1 THORWallet DEX(TGT1) ke CAD
C$0.03159494
1 THORWallet DEX(TGT1) ke BDT
2.8089516
1 THORWallet DEX(TGT1) ke NGN
34.47215512
1 THORWallet DEX(TGT1) ke COP
$90.0859375
1 THORWallet DEX(TGT1) ke ZAR
R.0.40058694
1 THORWallet DEX(TGT1) ke UAH
0.94946254
1 THORWallet DEX(TGT1) ke VES
Bs3.68992
1 THORWallet DEX(TGT1) ke CLP
$21.885838
1 THORWallet DEX(TGT1) ke PKR
Rs6.54591808
1 THORWallet DEX(TGT1) ke KZT
12.47930944
1 THORWallet DEX(TGT1) ke THB
฿0.73083478
1 THORWallet DEX(TGT1) ke TWD
NT$0.69439682
1 THORWallet DEX(TGT1) ke AED
د.إ0.08463754
1 THORWallet DEX(TGT1) ke CHF
Fr0.01798836
1 THORWallet DEX(TGT1) ke HKD
HK$0.17942236
1 THORWallet DEX(TGT1) ke AMD
֏8.8189088
1 THORWallet DEX(TGT1) ke MAD
.د.م0.20686614
1 THORWallet DEX(TGT1) ke MXN
$0.42295708
1 THORWallet DEX(TGT1) ke SAR
ريال0.0864825
1 THORWallet DEX(TGT1) ke PLN
0.08279258
1 THORWallet DEX(TGT1) ke RON
лв0.09870536
1 THORWallet DEX(TGT1) ke SEK
kr0.2133235
1 THORWallet DEX(TGT1) ke BGN
лв0.0380523
1 THORWallet DEX(TGT1) ke HUF
Ft7.60100458
1 THORWallet DEX(TGT1) ke CZK
0.47438534
1 THORWallet DEX(TGT1) ke KWD
د.ك0.00703391
1 THORWallet DEX(TGT1) ke ILS
0.07679646
1 THORWallet DEX(TGT1) ke AOA
Kz21.02262734
1 THORWallet DEX(TGT1) ke BHD
.د.ب0.008694374
1 THORWallet DEX(TGT1) ke BMD
$0.023062
1 THORWallet DEX(TGT1) ke DKK
kr0.14552122
1 THORWallet DEX(TGT1) ke HNL
L0.60491626
1 THORWallet DEX(TGT1) ke MUR
1.0435555
1 THORWallet DEX(TGT1) ke NAD
$0.40058694
1 THORWallet DEX(TGT1) ke NOK
kr0.2260076
1 THORWallet DEX(TGT1) ke NZD
$0.03851354
1 THORWallet DEX(TGT1) ke PAB
B/.0.023062
1 THORWallet DEX(TGT1) ke PGK
K0.09639916
1 THORWallet DEX(TGT1) ke QAR
ر.ق0.08394568
1 THORWallet DEX(TGT1) ke RSD
дин.2.2854442

THORWallet DEX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang THORWallet DEX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web THORWallet DEX Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai THORWallet DEX

Berapakah nilai THORWallet DEX (TGT1) hari ini?
Harga langsung TGT1 dalam USD ialah 0.023062 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TGT1 ke USD?
Harga semasa TGT1 ke USD ialah $ 0.023062. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran THORWallet DEX?
Had pasaran untuk TGT1 ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TGT1?
Bekalan edaran TGT1 ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TGT1?
TGT1 mencapai harga ATH sebanyak 0.1383201583059602 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TGT1?
TGT1 melihat harga ATL sebanyak 0.002850257066152566 USD.
Berapakah jumlah dagangan TGT1?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TGT1ialah $ 72.26K USD.
Adakah TGT1 akan naik lebih tinggi tahun ini?
TGT1 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TGT1ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
THORWallet DEX (TGT1) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

