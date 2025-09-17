Apakah itu THENA (THE)

The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

THENA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus THENA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak THE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang THENA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian THENA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

THENA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai THENA (THE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset THENA (THE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk THENA.

Semak THENA ramalan harga sekarang!

Tokenomik THENA (THE)

Memahami tokenomik THENA (THE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token THE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli THENA (THE)

Mencari cara membeli THENA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah THENA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

THE kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

THENA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang THENA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai THENA Berapakah nilai THENA (THE) hari ini? Harga langsung THE dalam USD ialah 0.3321 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa THE ke USD? $ 0.3321 . Lihat Harga semasa THE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran THENA? Had pasaran untuk THE ialah $ 37.02M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran THE? Bekalan edaran THE ialah 111.46M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) THE? THE mencapai harga ATH sebanyak 4.10318040169636 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa THE? THE melihat harga ATL sebanyak 0.07220387483514598 USD . Berapakah jumlah dagangan THE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk THEialah $ 955.78K USD . Adakah THE akan naik lebih tinggi tahun ini? THE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak THEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

THENA (THE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan