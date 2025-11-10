THINK Token Harga Hari Ini

Harga langsung THINK Token (THINK) hari ini ialah $ 0.00489, dengan 0.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa THINK kepada USD penukaran adalah $ 0.00489 setiap THINK.

THINK Token kini berada pada kedudukan #3941 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 THINK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, THINK didagangkan antara $ 0.00469 (rendah) dan $ 0.00495 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.09159672574773454, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.004525510452854356.

Dalam prestasi jangka pendek, THINK dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -15.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 42.34K.

THINK Token (THINK) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3941 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 42.34K$ 42.34K $ 42.34K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa THINK Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 42.34K. Bekalan edaran THINK ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.89M.