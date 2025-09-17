Lagi Mengenai THN

Throne Logo

ThroneHargae(THN)

1 THN ke USD Harga Langsung:

$0.0002463
$0.0002463$0.0002463
-1.51%1D
USD
Throne (THN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:02:24 (UTC+8)

Throne (THN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002453
$ 0.0002453$ 0.0002453
24J Rendah
$ 0.0002739
$ 0.0002739$ 0.0002739
24J Tinggi

$ 0.0002453
$ 0.0002453$ 0.0002453

$ 0.0002739
$ 0.0002739$ 0.0002739

$ 8.62605608349491
$ 8.62605608349491$ 8.62605608349491

$ 0.000203861055076626
$ 0.000203861055076626$ 0.000203861055076626

+0.04%

-1.51%

-23.44%

-23.44%

Throne (THN) harga masa nyata ialah $ 0.0002463. Sepanjang 24 jam yang lalu, THN didagangkan antara $ 0.0002453 rendah dan $ 0.0002739 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi THN sepanjang masa ialah $ 8.62605608349491, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000203861055076626.

Dari segi prestasi jangka pendek, THN telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -1.51% dalam 24 jam dan -23.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Throne (THN) Maklumat Pasaran

No.3032

$ 96.24K
$ 96.24K$ 96.24K

$ 66.03K
$ 66.03K$ 66.03K

$ 486.25K
$ 486.25K$ 486.25K

390.75M
390.75M 390.75M

1,974,198,687
1,974,198,687 1,974,198,687

ETH

Had Pasaran semasa Throne ialah $ 96.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.03K. Bekalan edaran THN ialah 390.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1974198687. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 486.25K.

Throne (THN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Throne hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000003776-1.51%
30 Hari$ -0.0000173-6.57%
60 Hari$ -0.000083-25.21%
90 Hari$ -0.0010387-80.84%
Perubahan Harga Throne Hari Ini

Hari ini, THN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000003776 (-1.51%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariThrone

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000173 (-6.57%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Throne

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, THN mengalami perubahan sebanyak $ -0.000083 (-25.21%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Throne

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0010387 (-80.84%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Throne (THN)?

Semak Thronehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Throne (THN)

Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy.

Throne tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Throne pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak THN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Throne di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Throne anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Throne Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Throne (THN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Throne (THN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Throne.

Semak Throne ramalan harga sekarang!

Tokenomik Throne (THN)

Memahami tokenomik Throne (THN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token THN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Throne (THN)

Mencari cara membeli Throne? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Throne di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

THN kepada Mata Wang Tempatan

1 Throne(THN) ke VND
6.4813845
1 Throne(THN) ke AUD
A$0.000366987
1 Throne(THN) ke GBP
0.000179799
1 Throne(THN) ke EUR
0.000206892
1 Throne(THN) ke USD
$0.0002463
1 Throne(THN) ke MYR
RM0.00103446
1 Throne(THN) ke TRY
0.010164801
1 Throne(THN) ke JPY
¥0.0359598
1 Throne(THN) ke ARS
ARS$0.361671846
1 Throne(THN) ke RUB
0.02049216
1 Throne(THN) ke INR
0.021669474
1 Throne(THN) ke IDR
Rp4.037704272
1 Throne(THN) ke KRW
0.339724053
1 Throne(THN) ke PHP
0.014002155
1 Throne(THN) ke EGP
￡E.0.011842104
1 Throne(THN) ke BRL
R$0.001302927
1 Throne(THN) ke CAD
C$0.000337431
1 Throne(THN) ke BDT
0.02999934
1 Throne(THN) ke NGN
0.368159388
1 Throne(THN) ke COP
$0.9509643
1 Throne(THN) ke ZAR
R.0.004265916
1 Throne(THN) ke UAH
0.010140171
1 Throne(THN) ke VES
Bs0.039408
1 Throne(THN) ke CLP
$0.2337387
1 Throne(THN) ke PKR
Rs0.069909792
1 Throne(THN) ke KZT
0.133277856
1 Throne(THN) ke THB
฿0.007800321
1 Throne(THN) ke TWD
NT$0.00741363
1 Throne(THN) ke AED
د.إ0.000903921
1 Throne(THN) ke CHF
Fr0.000192114
1 Throne(THN) ke HKD
HK$0.001916214
1 Throne(THN) ke AMD
֏0.09418512
1 Throne(THN) ke MAD
.د.م0.002209311
1 Throne(THN) ke MXN
$0.004504827
1 Throne(THN) ke SAR
ريال0.000923625
1 Throne(THN) ke PLN
0.000881754
1 Throne(THN) ke RON
лв0.001049238
1 Throne(THN) ke SEK
kr0.002270886
1 Throne(THN) ke BGN
лв0.000406395
1 Throne(THN) ke HUF
Ft0.080833197
1 Throne(THN) ke CZK
0.005044224
1 Throne(THN) ke KWD
د.ك0.0000748752
1 Throne(THN) ke ILS
0.000820179
1 Throne(THN) ke AOA
Kz0.224519691
1 Throne(THN) ke BHD
.د.ب0.0000928551
1 Throne(THN) ke BMD
$0.0002463
1 Throne(THN) ke DKK
kr0.001546764
1 Throne(THN) ke HNL
L0.006460449
1 Throne(THN) ke MUR
0.011145075
1 Throne(THN) ke NAD
$0.004278231
1 Throne(THN) ke NOK
kr0.002401425
1 Throne(THN) ke NZD
$0.000411321
1 Throne(THN) ke PAB
B/.0.0002463
1 Throne(THN) ke PGK
K0.001029534
1 Throne(THN) ke QAR
ر.ق0.000896532
1 Throne(THN) ke RSD
дин.0.024317199

Throne Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Throne, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Throne Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Throne

Berapakah nilai Throne (THN) hari ini?
Harga langsung THN dalam USD ialah 0.0002463 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa THN ke USD?
Harga semasa THN ke USD ialah $ 0.0002463. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Throne?
Had pasaran untuk THN ialah $ 96.24K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran THN?
Bekalan edaran THN ialah 390.75M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) THN?
THN mencapai harga ATH sebanyak 8.62605608349491 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa THN?
THN melihat harga ATL sebanyak 0.000203861055076626 USD.
Berapakah jumlah dagangan THN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk THNialah $ 66.03K USD.
Adakah THN akan naik lebih tinggi tahun ini?
THN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak THNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:02:24 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator THN-ke-USD

Jumlah

THN
THN
USD
USD

1 THN = 0.0002463 USD

Berdagang THN

THNUSDT
$0.0002463
$0.0002463$0.0002463
-1.55%

