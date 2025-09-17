Lagi Mengenai TIA

Maklumat Harga TIA

Kertas putih TIA

Laman Web Rasmi TIA

Tokenomik TIA

Ramalan Harga TIA

Sejarah TIA

TIA Panduan Membeli

Penukar Mata Wang TIA-ke-Fiat

TIA Spot

TIA Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

TIA Logo

TIAHargae(TIA)

1 TIA ke USD Harga Langsung:

$1.704
$1.704$1.704
-0.35%1D
USD
TIA (TIA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:11:21 (UTC+8)

TIA (TIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.657
$ 1.657$ 1.657
24J Rendah
$ 1.727
$ 1.727$ 1.727
24J Tinggi

$ 1.657
$ 1.657$ 1.657

$ 1.727
$ 1.727$ 1.727

$ 20.911430884832413
$ 20.911430884832413$ 20.911430884832413

$ 1.3200881133445714
$ 1.3200881133445714$ 1.3200881133445714

-0.93%

-0.35%

-5.96%

-5.96%

TIA (TIA) harga masa nyata ialah $ 1.705. Sepanjang 24 jam yang lalu, TIA didagangkan antara $ 1.657 rendah dan $ 1.727 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TIA sepanjang masa ialah $ 20.911430884832413, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.3200881133445714.

Dari segi prestasi jangka pendek, TIA telah berubah sebanyak -0.93% sejak sejam yang lalu, -0.35% dalam 24 jam dan -5.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TIA (TIA) Maklumat Pasaran

No.69

$ 1.33B
$ 1.33B$ 1.33B

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

$ 1.95B
$ 1.95B$ 1.95B

782.90M
782.90M 782.90M

1,145,351,906.848896
1,145,351,906.848896 1,145,351,906.848896

0.03%

CELESTIA

Had Pasaran semasa TIA ialah $ 1.33B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.30M. Bekalan edaran TIA ialah 782.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1145351906.848896. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.95B.

TIA (TIA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TIA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00598-0.35%
30 Hari$ -0.125-6.84%
60 Hari$ -0.245-12.57%
90 Hari$ +0.056+3.39%
Perubahan Harga TIA Hari Ini

Hari ini, TIA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00598 (-0.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTIA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.125 (-6.84%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TIA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TIA mengalami perubahan sebanyak $ -0.245 (-12.57%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TIA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.056 (+3.39%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TIA (TIA)?

Semak TIAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu TIA (TIA)

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

TIA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TIA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TIA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang TIA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TIA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TIA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TIA (TIA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TIA (TIA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TIA.

Semak TIA ramalan harga sekarang!

Tokenomik TIA (TIA)

Memahami tokenomik TIA (TIA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TIA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TIA (TIA)

Mencari cara membeli TIA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TIA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TIA kepada Mata Wang Tempatan

1 TIA(TIA) ke VND
44,867.075
1 TIA(TIA) ke AUD
A$2.54045
1 TIA(TIA) ke GBP
1.24465
1 TIA(TIA) ke EUR
1.4322
1 TIA(TIA) ke USD
$1.705
1 TIA(TIA) ke MYR
RM7.161
1 TIA(TIA) ke TRY
70.36535
1 TIA(TIA) ke JPY
¥248.93
1 TIA(TIA) ke ARS
ARS$2,503.6561
1 TIA(TIA) ke RUB
141.856
1 TIA(TIA) ke INR
149.85245
1 TIA(TIA) ke IDR
Rp27,950.8152
1 TIA(TIA) ke KRW
2,351.72355
1 TIA(TIA) ke PHP
96.82695
1 TIA(TIA) ke EGP
￡E.81.9764
1 TIA(TIA) ke BRL
R$9.0365
1 TIA(TIA) ke CAD
C$2.33585
1 TIA(TIA) ke BDT
207.669
1 TIA(TIA) ke NGN
2,552.385
1 TIA(TIA) ke COP
$6,634.24025
1 TIA(TIA) ke ZAR
R.29.5306
1 TIA(TIA) ke UAH
70.19485
1 TIA(TIA) ke VES
Bs272.8
1 TIA(TIA) ke CLP
$1,618.045
1 TIA(TIA) ke PKR
Rs483.9472
1 TIA(TIA) ke KZT
922.6096
1 TIA(TIA) ke THB
฿54.0144
1 TIA(TIA) ke TWD
NT$51.30345
1 TIA(TIA) ke AED
د.إ6.25735
1 TIA(TIA) ke CHF
Fr1.3299
1 TIA(TIA) ke HKD
HK$13.2649
1 TIA(TIA) ke AMD
֏651.992
1 TIA(TIA) ke MAD
.د.م15.29385
1 TIA(TIA) ke MXN
$31.18445
1 TIA(TIA) ke SAR
ريال6.39375
1 TIA(TIA) ke PLN
6.1039
1 TIA(TIA) ke RON
лв7.2974
1 TIA(TIA) ke SEK
kr15.7201
1 TIA(TIA) ke BGN
лв2.81325
1 TIA(TIA) ke HUF
Ft559.73445
1 TIA(TIA) ke CZK
34.93545
1 TIA(TIA) ke KWD
د.ك0.51832
1 TIA(TIA) ke ILS
5.67765
1 TIA(TIA) ke AOA
Kz1,562.78595
1 TIA(TIA) ke BHD
.د.ب0.642785
1 TIA(TIA) ke BMD
$1.705
1 TIA(TIA) ke DKK
kr10.72445
1 TIA(TIA) ke HNL
L44.6028
1 TIA(TIA) ke MUR
77.3729
1 TIA(TIA) ke NAD
$29.61585
1 TIA(TIA) ke NOK
kr16.6408
1 TIA(TIA) ke NZD
$2.84735
1 TIA(TIA) ke PAB
B/.1.705
1 TIA(TIA) ke PGK
K7.10985
1 TIA(TIA) ke QAR
ر.ق6.2062
1 TIA(TIA) ke RSD
дин.168.33465

TIA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TIA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web TIA Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TIA

Berapakah nilai TIA (TIA) hari ini?
Harga langsung TIA dalam USD ialah 1.705 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TIA ke USD?
Harga semasa TIA ke USD ialah $ 1.705. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TIA?
Had pasaran untuk TIA ialah $ 1.33B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TIA?
Bekalan edaran TIA ialah 782.90M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TIA?
TIA mencapai harga ATH sebanyak 20.911430884832413 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TIA?
TIA melihat harga ATL sebanyak 1.3200881133445714 USD.
Berapakah jumlah dagangan TIA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TIAialah $ 2.30M USD.
Adakah TIA akan naik lebih tinggi tahun ini?
TIA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TIAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:11:21 (UTC+8)

TIA (TIA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator TIA-ke-USD

Jumlah

TIA
TIA
USD
USD

1 TIA = 1.705 USD

Berdagang TIA

TIAUSDC
$1.706
$1.706$1.706
-0.29%
TIAUSDT
$1.704
$1.704$1.704
-0.40%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan