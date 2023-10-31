Tokenomik TIA (TIA)

Lihat cerapan utama tentang TIA (TIA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
TIA (TIA) Maklumat

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

https://www.celestia.org
https://arxiv.org/abs/1905.09274
https://www.mintscan.io/celestia

TIA (TIA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TIA (TIA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Struktur Token Mendalam bagi TIA (TIA)

Terokai lebih mendalam tentang cara token TIA dikeluarkan, diperuntukkan dan dibuka kunci. Bahagian ini menyerlahkan aspek utama struktur ekonomi token: utiliti, insentif dan letak hak.

Celestia’s token economics are designed to support its modular blockchain architecture, incentivize network security, and fund ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of the issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms for the TIA token.

Issuance Mechanism

  • Inflationary Model: TIA is an inflationary token. The initial supply at mainnet launch (Oct 31, 2023) was 1 billion TIA, with no maximum supply.
  • Annual Inflation: Starts at 8% in the first year, decreasing by 10% each subsequent year until it stabilizes at 1.5% annually from Oct 31, 2039, onwards.
  • Distribution of Inflation: 98% of new tokens go to validators as staking rewards; 2% to the Community Pool for ecosystem initiatives.
  • Block Issuance: Inflation is calculated based on the total supply at the start of each year and distributed per block using block timestamps.

Allocation Mechanism

Genesis Allocation Table

CategoryDescription% of Genesis SupplyUnlock Details
Public AllocationGenesis Drop & Incentivized Testnet (7.41%), Future Initiatives (12.59%)20.00%Fully unlocked at launch
R&D & EcosystemFoundation & core devs for R&D, protocol, ecosystem, node ops, etc.26.79%25% unlocked at launch, 75% linear over 4 years
Early Backers: Series A&BEarly supporters (Series A & B)19.67%Vesting schedule (details below)
Early Backers: SeedEarly supporters (Seed round)15.90%Vesting schedule (details below)
Initial Core ContributorsCelestia Labs team members17.64%Vesting schedule (details below)
  • Community Airdrop: 6% of supply was distributed via a Genesis Airdrop to developers and onchain addresses across multiple ecosystems.
  • Future Development: 39.4% of tokens are reserved for ongoing research, development, and ecosystem expansion.

Usage and Incentive Mechanism

  • Staking & Security: TIA is used to secure the network via proof-of-stake. Validators and delegators earn rewards from inflation and transaction fees.
  • Transaction Fees: All network fees (including “PayForBlobs” for data availability) are paid in TIA. Fees are variable, based on transaction size and user input.
  • Governance: TIA holders can propose and vote on governance proposals, including network upgrades and Community Pool spending.
  • Ecosystem Incentives: The Community Pool and R&D allocations fund ecosystem initiatives, developer grants, and public goods.

Locking and Unlocking Mechanism

Unlock Schedule Table

Allocation CategoryUnlock MechanismStart DateEnd DateUnlock TypeDetails
Public AllocationCliff (fully unlocked at launch)2023-10-312023-10-31Instant200,000,000 TIA unlocked immediately
R&D & Ecosystem25% cliff, 75% linear daily over 4 years2023-10-312027-10-30Linear67,000,000 TIA at launch, ~183,562 TIA unlocked daily thereafter
Early Backers/ContribVesting (details not fully disclosed)2023-10-31VariesLinearSubject to multi-year vesting, with a major cliff unlock at launch
  • Cliff Unlock: On Oct 31, 2023, a major unlock of 175 million TIA occurred, increasing circulating supply by 83%.
  • Linear Vesting: After the cliff, approximately 30 million TIA are released monthly across categories, continuing for several years.
  • Staking Rewards: All tokens, whether locked or unlocked, can be staked. Staking rewards are unlocked upon receipt and add to circulating supply.

Circulating and Available Supply

  • Circulating Supply: As of August 24, 2025, the circulating supply is approximately 755.5 million TIA.
  • Available Supply: Includes circulating tokens plus those unlocked but subject to governance allocation (e.g., R&D & Ecosystem, Future Initiatives).

Implications and Analysis

  • Supply Dynamics: The initial cliff unlock and subsequent linear vesting create predictable supply-side inflation, which can impact price and liquidity.
  • Incentive Alignment: The majority of inflationary rewards go to validators, aligning incentives for network security.
  • Ecosystem Growth: Significant allocations to R&D and the Community Pool support long-term ecosystem development.
  • Governance Flexibility: TIA holders have substantial influence over network parameters and fund allocation, fostering decentralized governance.

Summary Table: Celestia Tokenomics Overview

MechanismDetails
IssuanceInflationary, 8% first year, decaying to 1.5% by 2039, no max supply
AllocationPublic (20%), R&D & Ecosystem (26.79%), Early Backers (35.57%), Core Contributors (17.64%)
UsageStaking, transaction fees, governance, ecosystem incentives
Incentives98% of inflation to validators, 2% to Community Pool
Locking/UnlockingCliff unlock at launch, linear vesting over 4 years for most allocations
Circulating Supply~755.5 million TIA (as of Aug 24, 2025)

Additional Notes

  • All tokens, locked or unlocked, are eligible for staking.
  • Staking rewards are always unlocked and immediately liquid.
  • Vesting schedules and unlocks are designed to balance early liquidity with long-term commitment.
  • Governance can adjust certain parameters, including inflation distribution and Community Pool spending.

Celestia’s token economics are structured to incentivize network participation, fund ongoing development, and ensure a gradual, transparent release of tokens to stakeholders and the community.

Tokenomik TIA (TIA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TIA (TIA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TIA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TIA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TIA, terokai TIA harga langsung token!

Penafian

