Tokenomik TIA (TIA)
TIA (TIA) Maklumat
Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.
TIA (TIA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TIA (TIA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Struktur Token Mendalam bagi TIA (TIA)
Terokai lebih mendalam tentang cara token TIA dikeluarkan, diperuntukkan dan dibuka kunci. Bahagian ini menyerlahkan aspek utama struktur ekonomi token: utiliti, insentif dan letak hak.
Celestia’s token economics are designed to support its modular blockchain architecture, incentivize network security, and fund ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of the issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms for the TIA token.
Issuance Mechanism
- Inflationary Model: TIA is an inflationary token. The initial supply at mainnet launch (Oct 31, 2023) was 1 billion TIA, with no maximum supply.
- Annual Inflation: Starts at 8% in the first year, decreasing by 10% each subsequent year until it stabilizes at 1.5% annually from Oct 31, 2039, onwards.
- Distribution of Inflation: 98% of new tokens go to validators as staking rewards; 2% to the Community Pool for ecosystem initiatives.
- Block Issuance: Inflation is calculated based on the total supply at the start of each year and distributed per block using block timestamps.
Allocation Mechanism
Genesis Allocation Table
|Category
|Description
|% of Genesis Supply
|Unlock Details
|Public Allocation
|Genesis Drop & Incentivized Testnet (7.41%), Future Initiatives (12.59%)
|20.00%
|Fully unlocked at launch
|R&D & Ecosystem
|Foundation & core devs for R&D, protocol, ecosystem, node ops, etc.
|26.79%
|25% unlocked at launch, 75% linear over 4 years
|Early Backers: Series A&B
|Early supporters (Series A & B)
|19.67%
|Vesting schedule (details below)
|Early Backers: Seed
|Early supporters (Seed round)
|15.90%
|Vesting schedule (details below)
|Initial Core Contributors
|Celestia Labs team members
|17.64%
|Vesting schedule (details below)
- Community Airdrop: 6% of supply was distributed via a Genesis Airdrop to developers and onchain addresses across multiple ecosystems.
- Future Development: 39.4% of tokens are reserved for ongoing research, development, and ecosystem expansion.
Usage and Incentive Mechanism
- Staking & Security: TIA is used to secure the network via proof-of-stake. Validators and delegators earn rewards from inflation and transaction fees.
- Transaction Fees: All network fees (including “PayForBlobs” for data availability) are paid in TIA. Fees are variable, based on transaction size and user input.
- Governance: TIA holders can propose and vote on governance proposals, including network upgrades and Community Pool spending.
- Ecosystem Incentives: The Community Pool and R&D allocations fund ecosystem initiatives, developer grants, and public goods.
Locking and Unlocking Mechanism
Unlock Schedule Table
|Allocation Category
|Unlock Mechanism
|Start Date
|End Date
|Unlock Type
|Details
|Public Allocation
|Cliff (fully unlocked at launch)
|2023-10-31
|2023-10-31
|Instant
|200,000,000 TIA unlocked immediately
|R&D & Ecosystem
|25% cliff, 75% linear daily over 4 years
|2023-10-31
|2027-10-30
|Linear
|67,000,000 TIA at launch, ~183,562 TIA unlocked daily thereafter
|Early Backers/Contrib
|Vesting (details not fully disclosed)
|2023-10-31
|Varies
|Linear
|Subject to multi-year vesting, with a major cliff unlock at launch
- Cliff Unlock: On Oct 31, 2023, a major unlock of 175 million TIA occurred, increasing circulating supply by 83%.
- Linear Vesting: After the cliff, approximately 30 million TIA are released monthly across categories, continuing for several years.
- Staking Rewards: All tokens, whether locked or unlocked, can be staked. Staking rewards are unlocked upon receipt and add to circulating supply.
Circulating and Available Supply
- Circulating Supply: As of August 24, 2025, the circulating supply is approximately 755.5 million TIA.
- Available Supply: Includes circulating tokens plus those unlocked but subject to governance allocation (e.g., R&D & Ecosystem, Future Initiatives).
Implications and Analysis
- Supply Dynamics: The initial cliff unlock and subsequent linear vesting create predictable supply-side inflation, which can impact price and liquidity.
- Incentive Alignment: The majority of inflationary rewards go to validators, aligning incentives for network security.
- Ecosystem Growth: Significant allocations to R&D and the Community Pool support long-term ecosystem development.
- Governance Flexibility: TIA holders have substantial influence over network parameters and fund allocation, fostering decentralized governance.
Summary Table: Celestia Tokenomics Overview
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Inflationary, 8% first year, decaying to 1.5% by 2039, no max supply
|Allocation
|Public (20%), R&D & Ecosystem (26.79%), Early Backers (35.57%), Core Contributors (17.64%)
|Usage
|Staking, transaction fees, governance, ecosystem incentives
|Incentives
|98% of inflation to validators, 2% to Community Pool
|Locking/Unlocking
|Cliff unlock at launch, linear vesting over 4 years for most allocations
|Circulating Supply
|~755.5 million TIA (as of Aug 24, 2025)
Additional Notes
- All tokens, locked or unlocked, are eligible for staking.
- Staking rewards are always unlocked and immediately liquid.
- Vesting schedules and unlocks are designed to balance early liquidity with long-term commitment.
- Governance can adjust certain parameters, including inflation distribution and Community Pool spending.
Celestia’s token economics are structured to incentivize network participation, fund ongoing development, and ensure a gradual, transparent release of tokens to stakeholders and the community.
Tokenomik TIA (TIA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik TIA (TIA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TIA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TIA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik TIA, terokai TIA harga langsung token!
Cara Membeli TIA
Berminat untuk menambah TIA (TIA) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli TIA, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.
TIA (TIA) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga TIA membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
TIA Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju TIA? Halaman ramalan harga TIA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.