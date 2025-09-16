Lagi Mengenai TIBBIR

Ribbita by Virtuals Logo

Ribbita by VirtualsHargae(TIBBIR)

1 TIBBIR ke USD Harga Langsung:

$0.18387
$0.18387$0.18387
-0.60%1D
USD
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:15:43 (UTC+8)

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.178
$ 0.178$ 0.178
24J Rendah
$ 0.1999
$ 0.1999$ 0.1999
24J Tinggi

$ 0.178
$ 0.178$ 0.178

$ 0.1999
$ 0.1999$ 0.1999

$ 0.2554490492623147
$ 0.2554490492623147$ 0.2554490492623147

$ 0.000642086703739138
$ 0.000642086703739138$ 0.000642086703739138

-0.19%

-0.60%

+0.26%

+0.26%

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) harga masa nyata ialah $ 0.18387. Sepanjang 24 jam yang lalu, TIBBIR didagangkan antara $ 0.178 rendah dan $ 0.1999 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TIBBIR sepanjang masa ialah $ 0.2554490492623147, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000642086703739138.

Dari segi prestasi jangka pendek, TIBBIR telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, -0.60% dalam 24 jam dan +0.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Maklumat Pasaran

No.252

$ 183.87M
$ 183.87M$ 183.87M

$ 102.22K
$ 102.22K$ 102.22K

$ 183.87M
$ 183.87M$ 183.87M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BASE

Had Pasaran semasa Ribbita by Virtuals ialah $ 183.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 102.22K. Bekalan edaran TIBBIR ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 183.87M.

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ribbita by Virtuals hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0011099-0.60%
30 Hari$ -0.00483-2.56%
60 Hari$ +0.10882+144.99%
90 Hari$ +0.05987+48.28%
Perubahan Harga Ribbita by Virtuals Hari Ini

Hari ini, TIBBIR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0011099 (-0.60%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRibbita by Virtuals

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00483 (-2.56%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ribbita by Virtuals

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TIBBIR mengalami perubahan sebanyak $ +0.10882 (+144.99%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ribbita by Virtuals

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.05987 (+48.28%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ribbita by Virtuals (TIBBIR)?

Semak Ribbita by Virtualshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure.

Ribbita by Virtuals tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ribbita by Virtuals pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TIBBIR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ribbita by Virtuals di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ribbita by Virtuals anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ribbita by Virtuals Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ribbita by Virtuals (TIBBIR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ribbita by Virtuals (TIBBIR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ribbita by Virtuals.

Semak Ribbita by Virtuals ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

Memahami tokenomik Ribbita by Virtuals (TIBBIR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TIBBIR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

Mencari cara membeli Ribbita by Virtuals? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ribbita by Virtuals di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TIBBIR kepada Mata Wang Tempatan

1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke VND
4,838.53905
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke AUD
A$0.2739663
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke GBP
0.1342251
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke EUR
0.1544508
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke USD
$0.18387
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke MYR
RM0.772254
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke TRY
7.5901536
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke JPY
¥26.84502
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke ARS
ARS$268.8142626
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke RUB
15.297984
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke INR
16.1787213
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke IDR
Rp3,014.2618128
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke KRW
253.9630827
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke PHP
10.443816
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke EGP
￡E.8.8386309
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke BRL
R$0.9763497
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke CAD
C$0.2519019
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke BDT
22.395366
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke NGN
274.8415212
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke COP
$715.4473635
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke ZAR
R.3.1883058
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke UAH
7.5699279
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke VES
Bs29.4192
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke CLP
$174.49263
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke PKR
Rs52.1896608
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke KZT
99.4957344
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke THB
฿5.8250016
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke TWD
NT$5.5308096
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke AED
د.إ0.6748029
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke CHF
Fr0.1434186
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke HKD
HK$1.4305086
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke AMD
֏70.311888
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke MAD
.د.م1.6493139
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke MXN
$3.3666597
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke SAR
ريال0.6895125
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke PLN
0.6600933
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke RON
лв0.7851249
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke SEK
kr1.6971201
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke BGN
лв0.3033855
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke HUF
Ft60.4233594
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke CZK
3.7730124
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke KWD
د.ك0.05589648
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke ILS
0.6122871
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke AOA
Kz167.6103759
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke BHD
.د.ب0.06931899
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke BMD
$0.18387
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke DKK
kr1.1565423
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke HNL
L4.8229101
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke MUR
8.3201175
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke NAD
$3.1938219
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke NOK
kr1.7964099
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke NZD
$0.3070629
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke PAB
B/.0.18387
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke PGK
K0.7685766
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke QAR
ر.ق0.6692868
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke RSD
дин.18.1773882

Ribbita by Virtuals Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ribbita by Virtuals, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Ribbita by Virtuals Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ribbita by Virtuals

Berapakah nilai Ribbita by Virtuals (TIBBIR) hari ini?
Harga langsung TIBBIR dalam USD ialah 0.18387 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TIBBIR ke USD?
Harga semasa TIBBIR ke USD ialah $ 0.18387. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ribbita by Virtuals?
Had pasaran untuk TIBBIR ialah $ 183.87M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TIBBIR?
Bekalan edaran TIBBIR ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TIBBIR?
TIBBIR mencapai harga ATH sebanyak 0.2554490492623147 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TIBBIR?
TIBBIR melihat harga ATL sebanyak 0.000642086703739138 USD.
Berapakah jumlah dagangan TIBBIR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TIBBIRialah $ 102.22K USD.
Adakah TIBBIR akan naik lebih tinggi tahun ini?
TIBBIR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TIBBIRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:15:43 (UTC+8)

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

