FUNTICO (TICO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:32:15 (UTC+8)

FUNTICO (TICO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002553
$ 0.002553$ 0.002553
24J Rendah
$ 0.002566
$ 0.002566$ 0.002566
24J Tinggi

$ 0.002553
$ 0.002553$ 0.002553

$ 0.002566
$ 0.002566$ 0.002566

$ 0.01893343419011232
$ 0.01893343419011232$ 0.01893343419011232

$ 0.002545152036065851
$ 0.002545152036065851$ 0.002545152036065851

+0.03%

-0.03%

-2.93%

-2.93%

FUNTICO (TICO) harga masa nyata ialah $ 0.002555. Sepanjang 24 jam yang lalu, TICO didagangkan antara $ 0.002553 rendah dan $ 0.002566 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TICO sepanjang masa ialah $ 0.01893343419011232, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002545152036065851.

Dari segi prestasi jangka pendek, TICO telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan -2.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FUNTICO (TICO) Maklumat Pasaran

No.1427

$ 5.47M
$ 5.47M$ 5.47M

$ 52.95K
$ 52.95K$ 52.95K

$ 25.55M
$ 25.55M$ 25.55M

2.14B
2.14B 2.14B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

21.39%

AVAX_CCHAIN

Had Pasaran semasa FUNTICO ialah $ 5.47M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.95K. Bekalan edaran TICO ialah 2.14B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.55M.

FUNTICO (TICO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FUNTICO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000077-0.03%
30 Hari$ -0.002063-44.68%
60 Hari$ -0.005148-66.84%
90 Hari$ -0.005524-68.38%
Perubahan Harga FUNTICO Hari Ini

Hari ini, TICO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000077 (-0.03%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFUNTICO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002063 (-44.68%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FUNTICO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TICO mengalami perubahan sebanyak $ -0.005148 (-66.84%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FUNTICO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.005524 (-68.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FUNTICO (TICO)?

Semak FUNTICOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu FUNTICO (TICO)

After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth.

FUNTICO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FUNTICO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TICO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FUNTICO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FUNTICO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FUNTICO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FUNTICO (TICO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FUNTICO (TICO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FUNTICO.

Semak FUNTICO ramalan harga sekarang!

Tokenomik FUNTICO (TICO)

Memahami tokenomik FUNTICO (TICO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TICO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FUNTICO (TICO)

Mencari cara membeli FUNTICO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FUNTICO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TICO kepada Mata Wang Tempatan

FUNTICO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FUNTICO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web FUNTICO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FUNTICO

Berapakah nilai FUNTICO (TICO) hari ini?
Harga langsung TICO dalam USD ialah 0.002555 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TICO ke USD?
Harga semasa TICO ke USD ialah $ 0.002555. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FUNTICO?
Had pasaran untuk TICO ialah $ 5.47M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TICO?
Bekalan edaran TICO ialah 2.14B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TICO?
TICO mencapai harga ATH sebanyak 0.01893343419011232 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TICO?
TICO melihat harga ATL sebanyak 0.002545152036065851 USD.
Berapakah jumlah dagangan TICO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TICOialah $ 52.95K USD.
Adakah TICO akan naik lebih tinggi tahun ini?
TICO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TICOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:32:15 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

