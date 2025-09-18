Apakah itu TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TICS Berapakah nilai TICS (TICS) hari ini? Harga langsung TICS dalam USD ialah 0.03543 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TICS ke USD? $ 0.03543 . Lihat Harga semasa TICS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran TICS? Had pasaran untuk TICS ialah $ 2.91M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TICS? Bekalan edaran TICS ialah 82.26M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TICS? TICS mencapai harga ATH sebanyak 2.5719853250516347 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TICS? TICS melihat harga ATL sebanyak 0.030720054210987374 USD . Berapakah jumlah dagangan TICS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TICSialah $ 134.76K USD . Adakah TICS akan naik lebih tinggi tahun ini? TICS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TICSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

