Titans Tap Harga Hari Ini

Harga langsung Titans Tap (TIT) hari ini ialah $ 0.001344, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TIT kepada USD penukaran adalah $ 0.001344 setiap TIT.

Titans Tap kini berada pada kedudukan #9102 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 TIT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TIT didagangkan antara $ 0.00104 (rendah) dan $ 0.001788 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.023428722155694283, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.001000455808421485.

Dalam prestasi jangka pendek, TIT dipindahkan -0.60% dalam sejam terakhir dan +51.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.97K.

Titans Tap (TIT) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.9102 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 1.97K$ 1.97K $ 1.97K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 107.52M$ 107.52M $ 107.52M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 80,000,000,000 80,000,000,000 80,000,000,000 Jumlah Bekalan 79,999,996,900 79,999,996,900 79,999,996,900 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Titans Tap ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.97K. Bekalan edaran TIT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 79999996900. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 107.52M.