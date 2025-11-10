BursaDEX+
Harga Titans Tap langsung hari ini ialah 0.001344 USD.TIT modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata TIT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai TIT

Maklumat Harga TIT

Apakah TIT

Kertas putih TIT

Laman Web Rasmi TIT

Tokenomik TIT

Ramalan Harga TIT

Sejarah TIT

TIT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang TIT-ke-Fiat

Titans Tap Logo

Titans TapHargae(TIT)

1 TIT ke USD Harga Langsung:

$0.001344
$0.001344$0.001344
0.00%1D
USD
Titans Tap (TIT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:18:39 (UTC+8)

Titans Tap Harga Hari Ini

Harga langsung Titans Tap (TIT) hari ini ialah $ 0.001344, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TIT kepada USD penukaran adalah $ 0.001344 setiap TIT.

Titans Tap kini berada pada kedudukan #9102 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 TIT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TIT didagangkan antara $ 0.00104 (rendah) dan $ 0.001788 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.023428722155694283, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.001000455808421485.

Dalam prestasi jangka pendek, TIT dipindahkan -0.60% dalam sejam terakhir dan +51.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.97K.

Titans Tap (TIT) Maklumat Pasaran

No.9102

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.97K
$ 1.97K$ 1.97K

$ 107.52M
$ 107.52M$ 107.52M

0.00
0.00 0.00

80,000,000,000
80,000,000,000 80,000,000,000

79,999,996,900
79,999,996,900 79,999,996,900

0.00%

SOL

Had Pasaran semasa Titans Tap ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.97K. Bekalan edaran TIT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 79999996900. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 107.52M.

Titans Tap Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00104
$ 0.00104$ 0.00104
24J Rendah
$ 0.001788
$ 0.001788$ 0.001788
24J Tinggi

$ 0.00104
$ 0.00104$ 0.00104

$ 0.001788
$ 0.001788$ 0.001788

$ 0.023428722155694283
$ 0.023428722155694283$ 0.023428722155694283

$ 0.001000455808421485
$ 0.001000455808421485$ 0.001000455808421485

-0.60%

0.00%

+51.18%

+51.18%

Titans Tap (TIT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Titans Tap hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.000444+49.33%
60 Hari$ -0.000158-10.52%
90 Hari$ -0.003656-73.12%
Perubahan Harga Titans Tap Hari Ini

Hari ini, TIT mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTitans Tap

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000444 (+49.33%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Titans Tap

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TIT mengalami perubahan sebanyak $ -0.000158 (-10.52%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Titans Tap

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.003656 (-73.12%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Titans Tap (TIT)?

Semak Titans Taphalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Titans Tap

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Titans Tap pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Titans Tap?

Several key factors influence Titans Tap (TIT) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall crypto market trends and Bitcoin correlation
4. Project development updates and roadmap progress
5. Community adoption and user base growth
6. Exchange listings and accessibility
7. Regulatory news and compliance developments
8. Partnership announcements and collaborations
9. Token utility and real-world use cases
10. Supply and demand dynamics including token burns or releases

These factors interact to create price volatility typical of smaller cryptocurrencies.

Mengapa orang ingin tahu harga Titans Tap hari ini?

People want to know Titans Tap (TIT) price today for several reasons: to make informed trading decisions, track portfolio performance, assess market trends, determine optimal entry/exit points, and evaluate potential profits or losses. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Ramalan Harga untuk Titans Tap

Titans Tap (TIT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TIT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Titans Tap (TIT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Titans Tap berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Titans Tap yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk TIT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Titans Tap Ramalan Harga.

Perihal Titans Tap

Titan Coin (TIT) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is designed to facilitate quick and secure transactions across a decentralized network, with a focus on providing a seamless and user-friendly experience for both individuals and businesses. TIT uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards by staking their coins. The coin's issuance model is based on a fixed supply, with new coins distributed as staking rewards. Titan Coin's ecosystem is geared towards a wide range of applications, including digital payments, remittances, and data storage, reflecting its ambition to create a versatile and inclusive digital economy.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Titans Tap dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Titans Tap? Membeli TIT adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Titans Tap. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Titans Tap (TIT) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 0.00 token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Titans Tap akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Titans Tap (TIT)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Titans Tap

Memiliki Titans Tap membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Titans Tap (TIT) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Titans Tap (TIT)

Titan’s Tap is a Web3.0 idle RPG built on blockchain, combining Greek mythology with a “Gather-to-Earn” model. Players collect divine powers, battle through episodic stories, and earn TIT tokens while owning in-game assets.

Titans Tap Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Titans Tap, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Titans Tap Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Titans Tap

Berapakah nilai 1 Titans Tap pada tahun 2030?
Jika Titans Tap berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Titans Tap berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:18:39 (UTC+8)

Titans Tap (TIT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Titans Tap

TIT USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek TIT dengan leveraj. Terokai TIT dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Titans Tap (TIT) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Titans Tap langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
TIT/USDT
$0.001344
$0.001344$0.001344
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator TIT-ke-USD

Jumlah

TIT
TIT
USD
USD

1 TIT = 0.001344 USD