Apakah itu IRON Titanium (TITAN)

TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.

Tokenomik IRON Titanium (TITAN)

Memahami tokenomik IRON Titanium (TITAN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TITAN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai IRON Titanium Berapakah nilai IRON Titanium (TITAN) hari ini? Harga langsung TITAN dalam USD ialah 0.000000006783 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TITAN ke USD? $ 0.000000006783 . Lihat Harga semasa TITAN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran IRON Titanium? Had pasaran untuk TITAN ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TITAN? Bekalan edaran TITAN ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TITAN? TITAN mencapai harga ATH sebanyak 52.45622973 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TITAN? TITAN melihat harga ATL sebanyak 0.000000004556478833 USD . Berapakah jumlah dagangan TITAN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TITANialah $ 56.67K USD . Adakah TITAN akan naik lebih tinggi tahun ini? TITAN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TITANramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

