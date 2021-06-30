Tokenomik IRON Titanium (TITAN)

Tokenomik IRON Titanium (TITAN)

Lihat cerapan utama tentang IRON Titanium (TITAN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

IRON Titanium (TITAN) Maklumat

TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.

Laman Web Rasmi:
https://www.titandao.finance/
Peneroka Blok:
https://polygonscan.com/token/0xaAa5B9e6c589642f98a1cDA99B9D024B8407285A

IRON Titanium (TITAN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk IRON Titanium (TITAN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0000033445
$ 0.0000033445$ 0.0000033445
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000000004556478833
$ 0.000000004556478833$ 0.000000004556478833
Harga Semasa:
$ 0.000000006582
$ 0.000000006582$ 0.000000006582

Tokenomik IRON Titanium (TITAN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik IRON Titanium (TITAN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TITAN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TITAN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TITAN, terokai TITAN harga langsung token!

Cara Membeli TITAN

Berminat untuk menambah IRON Titanium (TITAN) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli TITAN, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

IRON Titanium (TITAN) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga TITAN membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

TITAN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TITAN? Halaman ramalan harga TITAN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.