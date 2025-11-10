THORWallet Harga Hari Ini

Harga langsung THORWallet (TITN) hari ini ialah $ 0.07031, dengan 2.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TITN kepada USD penukaran adalah $ 0.07031 setiap TITN.

THORWallet kini berada pada kedudukan #1643 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.99M, dengan bekalan edaran sebanyak 42.50M TITN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TITN didagangkan antara $ 0.0605 (rendah) dan $ 0.07754 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.09436909558808321, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.04289394631364473.

Dalam prestasi jangka pendek, TITN dipindahkan +2.85% dalam sejam terakhir dan +134.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 60.66K.

THORWallet (TITN) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1643 Modal Pasaran $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Kelantangan (24J) $ 60.66K$ 60.66K $ 60.66K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 70.31M$ 70.31M $ 70.31M Bekalan Peredaran 42.50M 42.50M 42.50M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 4.25% Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa THORWallet ialah $ 2.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.66K. Bekalan edaran TITN ialah 42.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 70.31M.