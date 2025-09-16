Lagi Mengenai TJRM

Tajir Tech Hub Logo

Tajir Tech HubHargae(TJRM)

1 TJRM ke USD Harga Langsung:

$0.006561
$0.006561$0.006561
+0.06%1D
USD
Tajir Tech Hub (TJRM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:01:42 (UTC+8)

Tajir Tech Hub (TJRM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0058
$ 0.0058$ 0.0058
24J Rendah
$ 0.00702
$ 0.00702$ 0.00702
24J Tinggi

$ 0.0058
$ 0.0058$ 0.0058

$ 0.00702
$ 0.00702$ 0.00702

$ 0.13684820134656278
$ 0.13684820134656278$ 0.13684820134656278

$ 0.004719237141756602
$ 0.004719237141756602$ 0.004719237141756602

+0.12%

+0.06%

+12.24%

+12.24%

Tajir Tech Hub (TJRM) harga masa nyata ialah $ 0.006561. Sepanjang 24 jam yang lalu, TJRM didagangkan antara $ 0.0058 rendah dan $ 0.00702 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TJRM sepanjang masa ialah $ 0.13684820134656278, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004719237141756602.

Dari segi prestasi jangka pendek, TJRM telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +12.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tajir Tech Hub (TJRM) Maklumat Pasaran

No.1532

$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M

$ 86.60K
$ 86.60K$ 86.60K

$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M

644.95M
644.95M 644.95M

750,000,000
750,000,000 750,000,000

749,954,915.7680709
749,954,915.7680709 749,954,915.7680709

85.99%

SOL

Had Pasaran semasa Tajir Tech Hub ialah $ 4.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 86.60K. Bekalan edaran TJRM ialah 644.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 749954915.7680709. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.92M.

Tajir Tech Hub (TJRM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Tajir Tech Hub hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000393+0.06%
30 Hari$ +0.000162+2.53%
60 Hari$ -0.005151-43.99%
90 Hari$ -0.005189-44.17%
Perubahan Harga Tajir Tech Hub Hari Ini

Hari ini, TJRM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000393 (+0.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTajir Tech Hub

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000162 (+2.53%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Tajir Tech Hub

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TJRM mengalami perubahan sebanyak $ -0.005151 (-43.99%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Tajir Tech Hub

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.005189 (-44.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Tajir Tech Hub (TJRM)?

Semak Tajir Tech Hubhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Tajir Tech Hub (TJRM)

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

Tajir Tech Hub tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Tajir Tech Hub pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TJRM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Tajir Tech Hub di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Tajir Tech Hub anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Tajir Tech Hub Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Tajir Tech Hub (TJRM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Tajir Tech Hub (TJRM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tajir Tech Hub.

Semak Tajir Tech Hub ramalan harga sekarang!

Tokenomik Tajir Tech Hub (TJRM)

Memahami tokenomik Tajir Tech Hub (TJRM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TJRM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Tajir Tech Hub (TJRM)

Mencari cara membeli Tajir Tech Hub? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Tajir Tech Hub di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TJRM kepada Mata Wang Tempatan

Tajir Tech Hub Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Tajir Tech Hub, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Tajir Tech Hub Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tajir Tech Hub

Berapakah nilai Tajir Tech Hub (TJRM) hari ini?
Harga langsung TJRM dalam USD ialah 0.006561 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TJRM ke USD?
Harga semasa TJRM ke USD ialah $ 0.006561. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Tajir Tech Hub?
Had pasaran untuk TJRM ialah $ 4.23M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TJRM?
Bekalan edaran TJRM ialah 644.95M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TJRM?
TJRM mencapai harga ATH sebanyak 0.13684820134656278 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TJRM?
TJRM melihat harga ATL sebanyak 0.004719237141756602 USD.
Berapakah jumlah dagangan TJRM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TJRMialah $ 86.60K USD.
Adakah TJRM akan naik lebih tinggi tahun ini?
TJRM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TJRMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:01:42 (UTC+8)

