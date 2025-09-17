Lagi Mengenai TKO

Toko Token Logo

Toko TokenHargae(TKO)

1 TKO ke USD Harga Langsung:

$0.1858
$0.1858$0.1858
-0.48%1D
USD
Toko Token (TKO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:32:29 (UTC+8)

Toko Token (TKO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1812
$ 0.1812$ 0.1812
24J Rendah
$ 0.1879
$ 0.1879$ 0.1879
24J Tinggi

$ 0.1812
$ 0.1812$ 0.1812

$ 0.1879
$ 0.1879$ 0.1879

$ 4.98934755
$ 4.98934755$ 4.98934755

$ 0.11167922761680911
$ 0.11167922761680911$ 0.11167922761680911

-0.11%

-0.48%

+1.97%

+1.97%

Toko Token (TKO) harga masa nyata ialah $ 0.1855. Sepanjang 24 jam yang lalu, TKO didagangkan antara $ 0.1812 rendah dan $ 0.1879 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TKO sepanjang masa ialah $ 4.98934755, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.11167922761680911.

Dari segi prestasi jangka pendek, TKO telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -0.48% dalam 24 jam dan +1.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Toko Token (TKO) Maklumat Pasaran

No.746

$ 31.39M
$ 31.39M$ 31.39M

$ 157.21K
$ 157.21K$ 157.21K

$ 92.75M
$ 92.75M$ 92.75M

169.20M
169.20M 169.20M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

495,659,866.66
495,659,866.66 495,659,866.66

33.84%

BSC

Had Pasaran semasa Toko Token ialah $ 31.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 157.21K. Bekalan edaran TKO ialah 169.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 495659866.66. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 92.75M.

Toko Token (TKO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Toko Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000896-0.48%
30 Hari$ +0.0014+0.76%
60 Hari$ +0.0206+12.49%
90 Hari$ +0.0566+43.91%
Perubahan Harga Toko Token Hari Ini

Hari ini, TKO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000896 (-0.48%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariToko Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0014 (+0.76%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Toko Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TKO mengalami perubahan sebanyak $ +0.0206 (+12.49%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Toko Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0566 (+43.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Toko Token (TKO)?

Semak Toko Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Toko Token (TKO)

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

Toko Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Toko Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TKO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Toko Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Toko Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Toko Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Toko Token (TKO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Toko Token (TKO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Toko Token.

Semak Toko Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Toko Token (TKO)

Memahami tokenomik Toko Token (TKO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TKO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Toko Token (TKO)

Mencari cara membeli Toko Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Toko Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TKO kepada Mata Wang Tempatan

1 Toko Token(TKO) ke VND
4,881.4325
1 Toko Token(TKO) ke AUD
A$0.276395
1 Toko Token(TKO) ke GBP
0.135415
1 Toko Token(TKO) ke EUR
0.15582
1 Toko Token(TKO) ke USD
$0.1855
1 Toko Token(TKO) ke MYR
RM0.7791
1 Toko Token(TKO) ke TRY
7.655585
1 Toko Token(TKO) ke JPY
¥27.083
1 Toko Token(TKO) ke ARS
ARS$271.59426
1 Toko Token(TKO) ke RUB
15.4336
1 Toko Token(TKO) ke INR
16.322145
1 Toko Token(TKO) ke IDR
Rp3,040.98312
1 Toko Token(TKO) ke KRW
255.862005
1 Toko Token(TKO) ke PHP
10.545675
1 Toko Token(TKO) ke EGP
￡E.8.916985
1 Toko Token(TKO) ke BRL
R$0.981295
1 Toko Token(TKO) ke CAD
C$0.254135
1 Toko Token(TKO) ke BDT
22.5939
1 Toko Token(TKO) ke NGN
277.27798
1 Toko Token(TKO) ke COP
$721.789775
1 Toko Token(TKO) ke ZAR
R.3.22028
1 Toko Token(TKO) ke UAH
7.637035
1 Toko Token(TKO) ke VES
Bs29.68
1 Toko Token(TKO) ke CLP
$176.225
1 Toko Token(TKO) ke PKR
Rs52.65232
1 Toko Token(TKO) ke KZT
100.37776
1 Toko Token(TKO) ke THB
฿5.87664
1 Toko Token(TKO) ke TWD
NT$5.58355
1 Toko Token(TKO) ke AED
د.إ0.680785
1 Toko Token(TKO) ke CHF
Fr0.14469
1 Toko Token(TKO) ke HKD
HK$1.44319
1 Toko Token(TKO) ke AMD
֏70.9352
1 Toko Token(TKO) ke MAD
.د.م1.663935
1 Toko Token(TKO) ke MXN
$3.389085
1 Toko Token(TKO) ke SAR
ريال0.695625
1 Toko Token(TKO) ke PLN
0.66409
1 Toko Token(TKO) ke RON
лв0.79023
1 Toko Token(TKO) ke SEK
kr1.71031
1 Toko Token(TKO) ke BGN
лв0.306075
1 Toko Token(TKO) ke HUF
Ft60.897795
1 Toko Token(TKO) ke CZK
3.800895
1 Toko Token(TKO) ke KWD
د.ك0.056392
1 Toko Token(TKO) ke ILS
0.617715
1 Toko Token(TKO) ke AOA
Kz169.096235
1 Toko Token(TKO) ke BHD
.د.ب0.0699335
1 Toko Token(TKO) ke BMD
$0.1855
1 Toko Token(TKO) ke DKK
kr1.166795
1 Toko Token(TKO) ke HNL
L4.865665
1 Toko Token(TKO) ke MUR
8.393875
1 Toko Token(TKO) ke NAD
$3.222135
1 Toko Token(TKO) ke NOK
kr1.81048
1 Toko Token(TKO) ke NZD
$0.309785
1 Toko Token(TKO) ke PAB
B/.0.1855
1 Toko Token(TKO) ke PGK
K0.77539
1 Toko Token(TKO) ke QAR
ر.ق0.67522
1 Toko Token(TKO) ke RSD
дин.18.336675

Toko Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Toko Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Toko Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Toko Token

Berapakah nilai Toko Token (TKO) hari ini?
Harga langsung TKO dalam USD ialah 0.1855 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TKO ke USD?
Harga semasa TKO ke USD ialah $ 0.1855. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Toko Token?
Had pasaran untuk TKO ialah $ 31.39M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TKO?
Bekalan edaran TKO ialah 169.20M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TKO?
TKO mencapai harga ATH sebanyak 4.98934755 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TKO?
TKO melihat harga ATL sebanyak 0.11167922761680911 USD.
Berapakah jumlah dagangan TKO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TKOialah $ 157.21K USD.
Adakah TKO akan naik lebih tinggi tahun ini?
TKO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TKOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:32:29 (UTC+8)

Toko Token (TKO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

