Tokenomik Toko Token (TKO)

Lihat cerapan utama tentang Toko Token (TKO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Toko Token (TKO) Maklumat

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

Laman Web Rasmi:
https://www.tokocrypto.com/
Kertas putih:
https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809

Toko Token (TKO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Toko Token (TKO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 32.45M
$ 32.45M
Jumlah Bekalan:
$ 495.66M
$ 495.66M
Bekalan Edaran:
$ 169.20M
$ 169.20M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 95.90M
$ 95.90M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.1962
$ 1.1962
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.11167922761680911
$ 0.11167922761680911
Harga Semasa:
$ 0.1918
$ 0.1918

Tokenomik Toko Token (TKO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Toko Token (TKO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TKO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TKO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TKO, terokai TKO harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.