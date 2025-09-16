Lagi Mengenai TLM

$0.00471
+1.42%1D
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:02:03 (UTC+8)

Alien Worlds Trilium (TLM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.004553
24J Rendah
$ 0.004748
24J Tinggi

$ 0.004553
$ 0.004748
$ 0.91971723
$ 0.003505173460773351
+0.51%

+1.42%

+4.99%

+4.99%

Alien Worlds Trilium (TLM) harga masa nyata ialah $ 0.00471. Sepanjang 24 jam yang lalu, TLM didagangkan antara $ 0.004553 rendah dan $ 0.004748 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TLM sepanjang masa ialah $ 0.91971723, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003505173460773351.

Dari segi prestasi jangka pendek, TLM telah berubah sebanyak +0.51% sejak sejam yang lalu, +1.42% dalam 24 jam dan +4.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alien Worlds Trilium (TLM) Maklumat Pasaran

No.793

$ 28.63M
$ 28.63M$ 28.63M

$ 524.25K
$ 524.25K$ 524.25K

$ 47.10M
$ 47.10M$ 47.10M

6.08B
6.08B 6.08B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6,796,226,943.4916
6,796,226,943.4916 6,796,226,943.4916

60.79%

2021-04-06 00:00:00

BSC

Had Pasaran semasa Alien Worlds Trilium ialah $ 28.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 524.25K. Bekalan edaran TLM ialah 6.08B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6796226943.4916. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.10M.

Alien Worlds Trilium (TLM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Alien Worlds Trilium hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00006595+1.42%
30 Hari$ -0.000363-7.16%
60 Hari$ -0.000896-15.99%
90 Hari$ +0.000636+15.61%
Perubahan Harga Alien Worlds Trilium Hari Ini

Hari ini, TLM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00006595 (+1.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAlien Worlds Trilium

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000363 (-7.16%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Alien Worlds Trilium

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TLM mengalami perubahan sebanyak $ -0.000896 (-15.99%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Alien Worlds Trilium

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000636 (+15.61%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Alien Worlds Trilium (TLM)?

Semak Alien Worlds Triliumhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Alien Worlds Trilium (TLM)

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Alien Worlds Trilium tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Alien Worlds Trilium pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TLM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Alien Worlds Trilium di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Alien Worlds Trilium anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Alien Worlds Trilium Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Alien Worlds Trilium (TLM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Alien Worlds Trilium (TLM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Alien Worlds Trilium.

Semak Alien Worlds Trilium ramalan harga sekarang!

Tokenomik Alien Worlds Trilium (TLM)

Memahami tokenomik Alien Worlds Trilium (TLM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TLM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Alien Worlds Trilium (TLM)

Mencari cara membeli Alien Worlds Trilium? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Alien Worlds Trilium di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TLM kepada Mata Wang Tempatan

Alien Worlds Trilium Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Alien Worlds Trilium, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Alien Worlds Trilium Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Alien Worlds Trilium

Berapakah nilai Alien Worlds Trilium (TLM) hari ini?
Harga langsung TLM dalam USD ialah 0.00471 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TLM ke USD?
Harga semasa TLM ke USD ialah $ 0.00471. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Alien Worlds Trilium?
Had pasaran untuk TLM ialah $ 28.63M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TLM?
Bekalan edaran TLM ialah 6.08B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TLM?
TLM mencapai harga ATH sebanyak 0.91971723 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TLM?
TLM melihat harga ATL sebanyak 0.003505173460773351 USD.
Berapakah jumlah dagangan TLM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TLMialah $ 524.25K USD.
Adakah TLM akan naik lebih tinggi tahun ini?
TLM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TLMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:02:03 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

