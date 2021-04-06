Tokenomik Alien Worlds Trilium (TLM)

Tokenomik Alien Worlds Trilium (TLM)

Lihat cerapan utama tentang Alien Worlds Trilium (TLM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Alien Worlds Trilium (TLM) Maklumat

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Laman Web Rasmi:
https://alienworlds.io
Kertas putih:
https://docs.google.com/document/d/1JiA97Y3JZMcC6HG2VPXEiZDd7UtA5yJSRUY2DQ5VSRI/edit?usp=sharing
Peneroka Blok:
https://wax.bloks.io/tokens/TLM-wax-alien.worlds

Alien Worlds Trilium (TLM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Alien Worlds Trilium (TLM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 30.32M
$ 30.32M$ 30.32M
Jumlah Bekalan:
$ 6.80B
$ 6.80B$ 6.80B
Bekalan Edaran:
$ 6.08B
$ 6.08B$ 6.08B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 49.86M
$ 49.86M$ 49.86M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 7.2
$ 7.2$ 7.2
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.003505173460773351
$ 0.003505173460773351$ 0.003505173460773351
Harga Semasa:
$ 0.004986
$ 0.004986$ 0.004986

Tokenomik Alien Worlds Trilium (TLM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Alien Worlds Trilium (TLM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TLM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TLM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TLM, terokai TLM harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.