Telos Logo

TelosHargae(TLOS)

1 TLOS ke USD Harga Langsung:

$0.05632
-0.65%1D
USD
Telos (TLOS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:32:37 (UTC+8)

Telos (TLOS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.05602
24J Rendah
$ 0.0578
24J Tinggi

$ 0.05602
$ 0.0578
$ 1.4287062007591227
$ 0.00975328
-0.69%

-0.65%

-5.55%

-5.55%

Telos (TLOS) harga masa nyata ialah $ 0.05633. Sepanjang 24 jam yang lalu, TLOS didagangkan antara $ 0.05602 rendah dan $ 0.0578 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TLOS sepanjang masa ialah $ 1.4287062007591227, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00975328.

Dari segi prestasi jangka pendek, TLOS telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, -0.65% dalam 24 jam dan -5.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Telos (TLOS) Maklumat Pasaran

No.837

$ 24.89M
$ 129.86K
$ 26.29M
441.81M
466,646,430.1288
2021-03-23 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa Telos ialah $ 24.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 129.86K. Bekalan edaran TLOS ialah 441.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 466646430.1288. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.29M.

Telos (TLOS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Telos hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003685-0.65%
30 Hari$ +0.00695+14.07%
60 Hari$ +0.02308+69.41%
90 Hari$ +0.01475+35.47%
Perubahan Harga Telos Hari Ini

Hari ini, TLOS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0003685 (-0.65%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTelos

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00695 (+14.07%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Telos

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TLOS mengalami perubahan sebanyak $ +0.02308 (+69.41%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Telos

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01475 (+35.47%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Telos (TLOS)?

Semak Teloshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Telos (TLOS)

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

Telos tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Telos pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TLOS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Telos di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Telos anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Telos Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Telos (TLOS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Telos (TLOS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Telos.

Semak Telos ramalan harga sekarang!

Tokenomik Telos (TLOS)

Memahami tokenomik Telos (TLOS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TLOS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Telos (TLOS)

Mencari cara membeli Telos? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Telos di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TLOS kepada Mata Wang Tempatan

1 Telos(TLOS) ke VND
1,482.32395
1 Telos(TLOS) ke AUD
A$0.0839317
1 Telos(TLOS) ke GBP
0.0411209
1 Telos(TLOS) ke EUR
0.0473172
1 Telos(TLOS) ke USD
$0.05633
1 Telos(TLOS) ke MYR
RM0.236586
1 Telos(TLOS) ke TRY
2.3247391
1 Telos(TLOS) ke JPY
¥8.22418
1 Telos(TLOS) ke ARS
ARS$82.4738796
1 Telos(TLOS) ke RUB
4.686656
1 Telos(TLOS) ke INR
4.9564767
1 Telos(TLOS) ke IDR
Rp923.4424752
1 Telos(TLOS) ke KRW
77.6965323
1 Telos(TLOS) ke PHP
3.2023605
1 Telos(TLOS) ke EGP
￡E.2.7077831
1 Telos(TLOS) ke BRL
R$0.2979857
1 Telos(TLOS) ke CAD
C$0.0771721
1 Telos(TLOS) ke BDT
6.860994
1 Telos(TLOS) ke NGN
84.1998308
1 Telos(TLOS) ke COP
$219.1828465
1 Telos(TLOS) ke ZAR
R.0.9778888
1 Telos(TLOS) ke UAH
2.3191061
1 Telos(TLOS) ke VES
Bs9.0128
1 Telos(TLOS) ke CLP
$53.5135
1 Telos(TLOS) ke PKR
Rs15.9887072
1 Telos(TLOS) ke KZT
30.4812896
1 Telos(TLOS) ke THB
฿1.7845344
1 Telos(TLOS) ke TWD
NT$1.695533
1 Telos(TLOS) ke AED
د.إ0.2067311
1 Telos(TLOS) ke CHF
Fr0.0439374
1 Telos(TLOS) ke HKD
HK$0.4382474
1 Telos(TLOS) ke AMD
֏21.540592
1 Telos(TLOS) ke MAD
.د.م0.5052801
1 Telos(TLOS) ke MXN
$1.0291491
1 Telos(TLOS) ke SAR
ريال0.2112375
1 Telos(TLOS) ke PLN
0.2016614
1 Telos(TLOS) ke RON
лв0.2399658
1 Telos(TLOS) ke SEK
kr0.5193626
1 Telos(TLOS) ke BGN
лв0.0929445
1 Telos(TLOS) ke HUF
Ft18.4925757
1 Telos(TLOS) ke CZK
1.1542017
1 Telos(TLOS) ke KWD
د.ك0.01712432
1 Telos(TLOS) ke ILS
0.1875789
1 Telos(TLOS) ke AOA
Kz51.3487381
1 Telos(TLOS) ke BHD
.د.ب0.02123641
1 Telos(TLOS) ke BMD
$0.05633
1 Telos(TLOS) ke DKK
kr0.3543157
1 Telos(TLOS) ke HNL
L1.4775359
1 Telos(TLOS) ke MUR
2.5489325
1 Telos(TLOS) ke NAD
$0.9784521
1 Telos(TLOS) ke NOK
kr0.5497808
1 Telos(TLOS) ke NZD
$0.0940711
1 Telos(TLOS) ke PAB
B/.0.05633
1 Telos(TLOS) ke PGK
K0.2354594
1 Telos(TLOS) ke QAR
ر.ق0.2050412
1 Telos(TLOS) ke RSD
дин.5.5682205

Telos Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Telos, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Telos Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Telos

Berapakah nilai Telos (TLOS) hari ini?
Harga langsung TLOS dalam USD ialah 0.05633 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TLOS ke USD?
Harga semasa TLOS ke USD ialah $ 0.05633. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Telos?
Had pasaran untuk TLOS ialah $ 24.89M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TLOS?
Bekalan edaran TLOS ialah 441.81M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TLOS?
TLOS mencapai harga ATH sebanyak 1.4287062007591227 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TLOS?
TLOS melihat harga ATL sebanyak 0.00975328 USD.
Berapakah jumlah dagangan TLOS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TLOSialah $ 129.86K USD.
Adakah TLOS akan naik lebih tinggi tahun ini?
TLOS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TLOSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Telos (TLOS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

