Tokenomik Telos (TLOS)

Lihat cerapan utama tentang Telos (TLOS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Telos (TLOS) Maklumat

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

Laman Web Rasmi:
https://telos.net/
Kertas putih:
https://telos.net/whitepaper
Peneroka Blok:
https://teloscan.io

Telos (TLOS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Telos (TLOS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 25.24M
$ 25.24M$ 25.24M
Jumlah Bekalan:
$ 466.61M
$ 466.61M$ 466.61M
Bekalan Edaran:
$ 441.96M
$ 441.96M$ 441.96M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 26.65M
$ 26.65M$ 26.65M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.42786
$ 1.42786$ 1.42786
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00975328
$ 0.00975328$ 0.00975328
Harga Semasa:
$ 0.05712
$ 0.05712$ 0.05712

Tokenomik Telos (TLOS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Telos (TLOS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TLOS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TLOS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TLOS, terokai TLOS harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.