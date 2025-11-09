BursaDEX+
Harga iShares 20 Year ETF langsung hari ini ialah 89.47 USD.TLTON modal pasaran ialah 20,204,353.3847369618 USD. Jejaki masa nyata TLTON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

iShares 20 Year ETF (TLTON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:32:03 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF Harga Hari Ini

Harga langsung iShares 20 Year ETF (TLTON) hari ini ialah $ 89.47, dengan 0.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TLTON kepada USD penukaran adalah $ 89.47 setiap TLTON.

iShares 20 Year ETF kini berada pada kedudukan #801 mengikut permodalan pasaran pada $ 20.20M, dengan bekalan edaran sebanyak 225.82K TLTON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TLTON didagangkan antara $ 83.28 (rendah) dan $ 92 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 95.25413241837782, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 86.39533703543214.

Dalam prestasi jangka pendek, TLTON dipindahkan -1.72% dalam sejam terakhir dan -3.79% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 94.57K.

iShares 20 Year ETF (TLTON) Maklumat Pasaran

No.801

$ 20.20M
$ 20.20M

$ 94.57K
$ 94.57K

$ 20.20M
$ 20.20M

225.82K
225.82K

225,822.65993894
225,822.65993894

ETH

Had Pasaran semasa iShares 20 Year ETF ialah $ 20.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 94.57K. Bekalan edaran TLTON ialah 225.82K, dengan jumlah bekalan sebanyak 225822.65993894. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.20M.

iShares 20 Year ETF Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 83.28
$ 83.28
24J Rendah
$ 92
$ 92
24J Tinggi

$ 83.28
$ 83.28

$ 92
$ 92

$ 95.25413241837782
$ 95.25413241837782

$ 86.39533703543214
$ 86.39533703543214

-1.72%

-0.65%

-3.79%

-3.79%

iShares 20 Year ETF (TLTON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk iShares 20 Year ETF hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.5854-0.65%
30 Hari$ -1.71-1.88%
60 Hari$ +29.47+49.11%
90 Hari$ +29.47+49.11%
Perubahan Harga iShares 20 Year ETF Hari Ini

Hari ini, TLTON mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.5854 (-0.65%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariiShares 20 Year ETF

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -1.71 (-1.88%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari iShares 20 Year ETF

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TLTON mengalami perubahan sebanyak $ +29.47 (+49.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari iShares 20 Year ETF

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +29.47 (+49.11%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga iShares 20 Year ETF (TLTON)?

Semak iShares 20 Year ETFhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk iShares 20 Year ETF

Cerapan dipacu AI yang menganalisis iShares 20 Year ETF pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga iShares 20 Year ETF?

Key factors influencing iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) prices include:

1. Interest rates - Inverse relationship; rising rates decrease bond prices
2. Federal Reserve monetary policy decisions
3. Inflation expectations - Higher inflation erodes bond value
4. Economic growth outlook
5. Credit risk perception of US government
6. Duration risk due to long maturity
7. Market demand for safe-haven assets during uncertainty

Mengapa orang ingin tahu harga iShares 20 Year ETF hari ini?

People want to know iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) price today for several reasons: portfolio rebalancing, interest rate speculation, inflation hedging, and risk management. As a long-duration bond ETF, TLT is sensitive to rate changes and economic conditions.

Ramalan Harga untuk iShares 20 Year ETF

iShares 20 Year ETF (TLTON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TLTON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
iShares 20 Year ETF (TLTON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga iShares 20 Year ETF berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga iShares 20 Year ETF yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk TLTON ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik iShares 20 Year ETF Ramalan Harga.

Perihal iShares 20 Year ETF

TLTON is a digital asset designed to function as a medium of exchange that uses cryptography to secure transactions, control the creation of additional units, and verify the transfer of assets. It operates on a decentralized platform that enables peer-to-peer transactions to occur directly between users without the need for an intermediary. TLTON's primary purpose is to provide a secure, efficient, and cost-effective way of transferring value over the internet. It uses a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and create new blocks on the blockchain. This mechanism also ensures the security and integrity of the network. TLTON's supply model is fixed, meaning there is a predetermined amount of coins that will ever be in circulation.

Bagaimana untuk membeli & Melabur iShares 20 Year ETF dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan iShares 20 Year ETF? Membeli TLTON adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli iShares 20 Year ETF. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan iShares 20 Year ETF (TLTON) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 225.82K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan iShares 20 Year ETF akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli iShares 20 Year ETF (TLTON)

Apa yang boleh anda lakukan dengan iShares 20 Year ETF

Memiliki iShares 20 Year ETF membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli iShares 20 Year ETF (TLTON) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares 20 Year ETF Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang iShares 20 Year ETF, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web iShares 20 Year ETF Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai iShares 20 Year ETF

Berapakah nilai 1 iShares 20 Year ETF pada tahun 2030?
Jika iShares 20 Year ETF berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga iShares 20 Year ETF berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:32:03 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF (TLTON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang iShares 20 Year ETF

TLTON USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek TLTON dengan leveraj. Terokai TLTON dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan iShares 20 Year ETF (TLTON) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga iShares 20 Year ETF langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
TLTON/USDT
$89.48
$89.48
-0.67%
0.00% (USDT)

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04104

$0.1040

$0.00006835

$0.0000342

$0.12644

$0.03873

$0.000015328

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator TLTON-ke-USD

Jumlah

TLTON
TLTON
USD
USD

1 TLTON = 89.47 USD