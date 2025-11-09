iShares 20 Year ETF Harga Hari Ini

Harga langsung iShares 20 Year ETF (TLTON) hari ini ialah $ 89.47, dengan 0.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TLTON kepada USD penukaran adalah $ 89.47 setiap TLTON.

iShares 20 Year ETF kini berada pada kedudukan #801 mengikut permodalan pasaran pada $ 20.20M, dengan bekalan edaran sebanyak 225.82K TLTON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TLTON didagangkan antara $ 83.28 (rendah) dan $ 92 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 95.25413241837782, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 86.39533703543214.

Dalam prestasi jangka pendek, TLTON dipindahkan -1.72% dalam sejam terakhir dan -3.79% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 94.57K.

iShares 20 Year ETF (TLTON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.801 Modal Pasaran $ 20.20M$ 20.20M $ 20.20M Kelantangan (24J) $ 94.57K$ 94.57K $ 94.57K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.20M$ 20.20M $ 20.20M Bekalan Peredaran 225.82K 225.82K 225.82K Jumlah Bekalan 225,822.65993894 225,822.65993894 225,822.65993894 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa iShares 20 Year ETF ialah $ 20.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 94.57K. Bekalan edaran TLTON ialah 225.82K, dengan jumlah bekalan sebanyak 225822.65993894. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.20M.