1 TMAI ke USD Harga Langsung:

$0.0005397
Token Metrics AI (TMAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:02:11 (UTC+8)

Token Metrics AI (TMAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000495
24J Rendah
$ 0.0005476
24J Tinggi

$ 0.000495
$ 0.0005476
$ 0.6641840061002573
$ 0.000380880671600426
-1.16%

+1.46%

+18.85%

+18.85%

Token Metrics AI (TMAI) harga masa nyata ialah $ 0.0005397. Sepanjang 24 jam yang lalu, TMAI didagangkan antara $ 0.000495 rendah dan $ 0.0005476 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TMAI sepanjang masa ialah $ 0.6641840061002573, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000380880671600426.

Dari segi prestasi jangka pendek, TMAI telah berubah sebanyak -1.16% sejak sejam yang lalu, +1.46% dalam 24 jam dan +18.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Token Metrics AI (TMAI) Maklumat Pasaran

No.4793

$ 0.00
$ 1.97K
$ 5.40M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

BASE

Had Pasaran semasa Token Metrics AI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.97K. Bekalan edaran TMAI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.40M.

Token Metrics AI (TMAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Token Metrics AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000007766+1.46%
30 Hari$ -0.0000553-9.30%
60 Hari$ -0.0001965-26.70%
90 Hari$ -0.0004293-44.31%
Perubahan Harga Token Metrics AI Hari Ini

Hari ini, TMAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000007766 (+1.46%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariToken Metrics AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000553 (-9.30%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Token Metrics AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TMAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.0001965 (-26.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Token Metrics AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0004293 (-44.31%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Token Metrics AI (TMAI)?

Semak Token Metrics AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Token Metrics AI (TMAI)

Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot.

Token Metrics AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Token Metrics AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TMAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Token Metrics AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Token Metrics AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Token Metrics AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Token Metrics AI (TMAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Token Metrics AI (TMAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Token Metrics AI.

Semak Token Metrics AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Token Metrics AI (TMAI)

Memahami tokenomik Token Metrics AI (TMAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TMAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Token Metrics AI (TMAI)

Mencari cara membeli Token Metrics AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Token Metrics AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TMAI kepada Mata Wang Tempatan

1 Token Metrics AI(TMAI) ke VND
14.2022055
1 Token Metrics AI(TMAI) ke AUD
A$0.000804153
1 Token Metrics AI(TMAI) ke GBP
0.000393981
1 Token Metrics AI(TMAI) ke EUR
0.000453348
1 Token Metrics AI(TMAI) ke USD
$0.0005397
1 Token Metrics AI(TMAI) ke MYR
RM0.00226674
1 Token Metrics AI(TMAI) ke TRY
0.022278816
1 Token Metrics AI(TMAI) ke JPY
¥0.0787962
1 Token Metrics AI(TMAI) ke ARS
ARS$0.789030606
1 Token Metrics AI(TMAI) ke RUB
0.044714145
1 Token Metrics AI(TMAI) ke INR
0.047520585
1 Token Metrics AI(TMAI) ke IDR
Rp8.847539568
1 Token Metrics AI(TMAI) ke KRW
0.745439037
1 Token Metrics AI(TMAI) ke PHP
0.030746709
1 Token Metrics AI(TMAI) ke EGP
￡E.0.025970364
1 Token Metrics AI(TMAI) ke BRL
R$0.002865807
1 Token Metrics AI(TMAI) ke CAD
C$0.000739389
1 Token Metrics AI(TMAI) ke BDT
0.06573546
1 Token Metrics AI(TMAI) ke NGN
0.806721972
1 Token Metrics AI(TMAI) ke COP
$2.108203125
1 Token Metrics AI(TMAI) ke ZAR
R.0.009374589
1 Token Metrics AI(TMAI) ke UAH
0.022219449
1 Token Metrics AI(TMAI) ke VES
Bs0.086352
1 Token Metrics AI(TMAI) ke CLP
$0.5121753
1 Token Metrics AI(TMAI) ke PKR
Rs0.153188448
1 Token Metrics AI(TMAI) ke KZT
0.292042464
1 Token Metrics AI(TMAI) ke THB
฿0.017103093
1 Token Metrics AI(TMAI) ke TWD
NT$0.016250367
1 Token Metrics AI(TMAI) ke AED
د.إ0.001980699
1 Token Metrics AI(TMAI) ke CHF
Fr0.000420966
1 Token Metrics AI(TMAI) ke HKD
HK$0.004198866
1 Token Metrics AI(TMAI) ke AMD
֏0.20638128
1 Token Metrics AI(TMAI) ke MAD
.د.م0.004841109
1 Token Metrics AI(TMAI) ke MXN
$0.009898098
1 Token Metrics AI(TMAI) ke SAR
ريال0.002023875
1 Token Metrics AI(TMAI) ke PLN
0.001937523
1 Token Metrics AI(TMAI) ke RON
лв0.002309916
1 Token Metrics AI(TMAI) ke SEK
kr0.004992225
1 Token Metrics AI(TMAI) ke BGN
лв0.000890505
1 Token Metrics AI(TMAI) ke HUF
Ft0.177879723
1 Token Metrics AI(TMAI) ke CZK
0.011101629
1 Token Metrics AI(TMAI) ke KWD
د.ك0.0001646085
1 Token Metrics AI(TMAI) ke ILS
0.001797201
1 Token Metrics AI(TMAI) ke AOA
Kz0.491974329
1 Token Metrics AI(TMAI) ke BHD
.د.ب0.0002034669
1 Token Metrics AI(TMAI) ke BMD
$0.0005397
1 Token Metrics AI(TMAI) ke DKK
kr0.003405507
1 Token Metrics AI(TMAI) ke HNL
L0.014156331
1 Token Metrics AI(TMAI) ke MUR
0.024421425
1 Token Metrics AI(TMAI) ke NAD
$0.009374589
1 Token Metrics AI(TMAI) ke NOK
kr0.00528906
1 Token Metrics AI(TMAI) ke NZD
$0.000901299
1 Token Metrics AI(TMAI) ke PAB
B/.0.0005397
1 Token Metrics AI(TMAI) ke PGK
K0.002255946
1 Token Metrics AI(TMAI) ke QAR
ر.ق0.001964508
1 Token Metrics AI(TMAI) ke RSD
дин.0.05348427

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Token Metrics AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Token Metrics AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Token Metrics AI

Berapakah nilai Token Metrics AI (TMAI) hari ini?
Harga langsung TMAI dalam USD ialah 0.0005397 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TMAI ke USD?
Harga semasa TMAI ke USD ialah $ 0.0005397. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Token Metrics AI?
Had pasaran untuk TMAI ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TMAI?
Bekalan edaran TMAI ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TMAI?
TMAI mencapai harga ATH sebanyak 0.6641840061002573 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TMAI?
TMAI melihat harga ATL sebanyak 0.000380880671600426 USD.
Berapakah jumlah dagangan TMAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TMAIialah $ 1.97K USD.
Adakah TMAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
TMAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TMAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:02:11 (UTC+8)

Token Metrics AI (TMAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

