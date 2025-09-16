Lagi Mengenai TNK

Trac NetworkHargae(TNK)

1 TNK ke USD Harga Langsung:

$0.3806
$0.3806$0.3806
+2.55%1D
USD
Trac Network (TNK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:16:18 (UTC+8)

Trac Network (TNK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.347
$ 0.347$ 0.347
24J Rendah
$ 0.3986
$ 0.3986$ 0.3986
24J Tinggi

$ 0.347
$ 0.347$ 0.347

$ 0.3986
$ 0.3986$ 0.3986

$ 7.911982442698248
$ 7.911982442698248$ 7.911982442698248

$ 0.002123294088625495
$ 0.002123294088625495$ 0.002123294088625495

-2.11%

+2.55%

+0.31%

+0.31%

Trac Network (TNK) harga masa nyata ialah $ 0.3806. Sepanjang 24 jam yang lalu, TNK didagangkan antara $ 0.347 rendah dan $ 0.3986 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TNK sepanjang masa ialah $ 7.911982442698248, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002123294088625495.

Dari segi prestasi jangka pendek, TNK telah berubah sebanyak -2.11% sejak sejam yang lalu, +2.55% dalam 24 jam dan +0.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Trac Network (TNK) Maklumat Pasaran

No.1267

$ 7.99M
$ 7.99M$ 7.99M

$ 53.13K
$ 53.13K$ 53.13K

$ 7.99M
$ 7.99M$ 7.99M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

100.00%

BRC20

Had Pasaran semasa Trac Network ialah $ 7.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.13K. Bekalan edaran TNK ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.99M.

Trac Network (TNK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Trac Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.009464+2.55%
30 Hari$ -0.1867-32.92%
60 Hari$ +0.0034+0.90%
90 Hari$ +0.0468+14.02%
Perubahan Harga Trac Network Hari Ini

Hari ini, TNK mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.009464 (+2.55%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTrac Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1867 (-32.92%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Trac Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TNK mengalami perubahan sebanyak $ +0.0034 (+0.90%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Trac Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0468 (+14.02%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Trac Network (TNK)?

Semak Trac Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Trac Network (TNK)

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

Trac Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Trac Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TNK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Trac Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Trac Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Trac Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Trac Network (TNK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Trac Network (TNK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Trac Network.

Semak Trac Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Trac Network (TNK)

Memahami tokenomik Trac Network (TNK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TNK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Trac Network (TNK)

Mencari cara membeli Trac Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Trac Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TNK kepada Mata Wang Tempatan

1 Trac Network(TNK) ke VND
10,015.489
1 Trac Network(TNK) ke AUD
A$0.567094
1 Trac Network(TNK) ke GBP
0.277838
1 Trac Network(TNK) ke EUR
0.319704
1 Trac Network(TNK) ke USD
$0.3806
1 Trac Network(TNK) ke MYR
RM1.59852
1 Trac Network(TNK) ke TRY
15.711168
1 Trac Network(TNK) ke JPY
¥55.5676
1 Trac Network(TNK) ke ARS
ARS$556.429588
1 Trac Network(TNK) ke RUB
31.66592
1 Trac Network(TNK) ke INR
33.488994
1 Trac Network(TNK) ke IDR
Rp6,239.343264
1 Trac Network(TNK) ke KRW
525.688526
1 Trac Network(TNK) ke PHP
21.61808
1 Trac Network(TNK) ke EGP
￡E.18.295442
1 Trac Network(TNK) ke BRL
R$2.020986
1 Trac Network(TNK) ke CAD
C$0.521422
1 Trac Network(TNK) ke BDT
46.35708
1 Trac Network(TNK) ke NGN
568.905656
1 Trac Network(TNK) ke COP
$1,480.93363
1 Trac Network(TNK) ke ZAR
R.6.599604
1 Trac Network(TNK) ke UAH
15.669302
1 Trac Network(TNK) ke VES
Bs60.896
1 Trac Network(TNK) ke CLP
$361.1894
1 Trac Network(TNK) ke PKR
Rs108.029504
1 Trac Network(TNK) ke KZT
205.950272
1 Trac Network(TNK) ke THB
฿12.057408
1 Trac Network(TNK) ke TWD
NT$11.448448
1 Trac Network(TNK) ke AED
د.إ1.396802
1 Trac Network(TNK) ke CHF
Fr0.296868
1 Trac Network(TNK) ke HKD
HK$2.961068
1 Trac Network(TNK) ke AMD
֏145.54144
1 Trac Network(TNK) ke MAD
.د.م3.413982
1 Trac Network(TNK) ke MXN
$6.968786
1 Trac Network(TNK) ke SAR
ريال1.42725
1 Trac Network(TNK) ke PLN
1.366354
1 Trac Network(TNK) ke RON
лв1.625162
1 Trac Network(TNK) ke SEK
kr3.512938
1 Trac Network(TNK) ke BGN
лв0.62799
1 Trac Network(TNK) ke HUF
Ft125.072772
1 Trac Network(TNK) ke CZK
7.809912
1 Trac Network(TNK) ke KWD
د.ك0.1157024
1 Trac Network(TNK) ke ILS
1.267398
1 Trac Network(TNK) ke AOA
Kz346.943542
1 Trac Network(TNK) ke BHD
.د.ب0.1434862
1 Trac Network(TNK) ke BMD
$0.3806
1 Trac Network(TNK) ke DKK
kr2.393974
1 Trac Network(TNK) ke HNL
L9.983138
1 Trac Network(TNK) ke MUR
17.22215
1 Trac Network(TNK) ke NAD
$6.611022
1 Trac Network(TNK) ke NOK
kr3.718462
1 Trac Network(TNK) ke NZD
$0.635602
1 Trac Network(TNK) ke PAB
B/.0.3806
1 Trac Network(TNK) ke PGK
K1.590908
1 Trac Network(TNK) ke QAR
ر.ق1.385384
1 Trac Network(TNK) ke RSD
дин.37.626116

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Trac Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Trac Network

Berapakah nilai Trac Network (TNK) hari ini?
Harga langsung TNK dalam USD ialah 0.3806 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TNK ke USD?
Harga semasa TNK ke USD ialah $ 0.3806. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Trac Network?
Had pasaran untuk TNK ialah $ 7.99M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TNK?
Bekalan edaran TNK ialah 21.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TNK?
TNK mencapai harga ATH sebanyak 7.911982442698248 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TNK?
TNK melihat harga ATL sebanyak 0.002123294088625495 USD.
Berapakah jumlah dagangan TNK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TNKialah $ 53.13K USD.
Adakah TNK akan naik lebih tinggi tahun ini?
TNK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TNKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:16:18 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator TNK-ke-USD

Jumlah

TNK
TNK
USD
USD

1 TNK = 0.3806 USD

Berdagang TNK

TNKUSDT
$0.3806
$0.3806$0.3806
+2.28%

