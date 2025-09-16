Apakah itu Trac Network (TNK)

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

Tokenomik Trac Network (TNK)

Memahami tokenomik Trac Network (TNK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TNK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Trac Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Trac Network Berapakah nilai Trac Network (TNK) hari ini? Harga langsung TNK dalam USD ialah 0.3806 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TNK ke USD? $ 0.3806 . Lihat Harga semasa TNK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Trac Network? Had pasaran untuk TNK ialah $ 7.99M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TNK? Bekalan edaran TNK ialah 21.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TNK? TNK mencapai harga ATH sebanyak 7.911982442698248 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TNK? TNK melihat harga ATL sebanyak 0.002123294088625495 USD . Berapakah jumlah dagangan TNK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TNKialah $ 53.13K USD . Adakah TNK akan naik lebih tinggi tahun ini? TNK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TNKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

