Lagi Mengenai TNSR

Maklumat Harga TNSR

Kertas putih TNSR

Laman Web Rasmi TNSR

Tokenomik TNSR

Ramalan Harga TNSR

Sejarah TNSR

TNSR Panduan Membeli

Penukar Mata Wang TNSR-ke-Fiat

TNSR Spot

TNSR Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Tensor Logo

TensorHargae(TNSR)

1 TNSR ke USD Harga Langsung:

$0.1236
$0.1236$0.1236
-0.40%1D
USD
Tensor (TNSR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:02:38 (UTC+8)

Tensor (TNSR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1148
$ 0.1148$ 0.1148
24J Rendah
$ 0.1248
$ 0.1248$ 0.1248
24J Tinggi

$ 0.1148
$ 0.1148$ 0.1148

$ 0.1248
$ 0.1248$ 0.1248

$ 2.4518396827456193
$ 2.4518396827456193$ 2.4518396827456193

$ 0.0936253061561179
$ 0.0936253061561179$ 0.0936253061561179

+0.65%

-0.40%

+3.52%

+3.52%

Tensor (TNSR) harga masa nyata ialah $ 0.1235. Sepanjang 24 jam yang lalu, TNSR didagangkan antara $ 0.1148 rendah dan $ 0.1248 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TNSR sepanjang masa ialah $ 2.4518396827456193, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0936253061561179.

Dari segi prestasi jangka pendek, TNSR telah berubah sebanyak +0.65% sejak sejam yang lalu, -0.40% dalam 24 jam dan +3.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tensor (TNSR) Maklumat Pasaran

No.589

$ 51.56M
$ 51.56M$ 51.56M

$ 658.10K
$ 658.10K$ 658.10K

$ 123.50M
$ 123.50M$ 123.50M

417.53M
417.53M 417.53M

999,998,309.8238993
999,998,309.8238993 999,998,309.8238993

SOL

Had Pasaran semasa Tensor ialah $ 51.56M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 658.10K. Bekalan edaran TNSR ialah 417.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998309.8238993. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 123.50M.

Tensor (TNSR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Tensor hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000496-0.40%
30 Hari$ -0.0051-3.97%
60 Hari$ -0.0228-15.59%
90 Hari$ +0.0181+17.17%
Perubahan Harga Tensor Hari Ini

Hari ini, TNSR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000496 (-0.40%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTensor

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0051 (-3.97%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Tensor

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TNSR mengalami perubahan sebanyak $ -0.0228 (-15.59%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Tensor

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0181 (+17.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Tensor (TNSR)?

Semak Tensorhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Tensor (TNSR)

Tensor is Solana's leading NFT marketplace for both traders and creators.

Tensor tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Tensor pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TNSR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Tensor di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Tensor anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Tensor Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Tensor (TNSR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Tensor (TNSR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tensor.

Semak Tensor ramalan harga sekarang!

Tokenomik Tensor (TNSR)

Memahami tokenomik Tensor (TNSR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TNSR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Tensor (TNSR)

Mencari cara membeli Tensor? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Tensor di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TNSR kepada Mata Wang Tempatan

1 Tensor(TNSR) ke VND
3,249.9025
1 Tensor(TNSR) ke AUD
A$0.184015
1 Tensor(TNSR) ke GBP
0.090155
1 Tensor(TNSR) ke EUR
0.10374
1 Tensor(TNSR) ke USD
$0.1235
1 Tensor(TNSR) ke MYR
RM0.5187
1 Tensor(TNSR) ke TRY
5.096845
1 Tensor(TNSR) ke JPY
¥18.031
1 Tensor(TNSR) ke ARS
ARS$181.34987
1 Tensor(TNSR) ke RUB
10.2752
1 Tensor(TNSR) ke INR
10.86553
1 Tensor(TNSR) ke IDR
Rp2,024.58984
1 Tensor(TNSR) ke KRW
170.344785
1 Tensor(TNSR) ke PHP
7.018505
1 Tensor(TNSR) ke EGP
￡E.5.93788
1 Tensor(TNSR) ke BRL
R$0.653315
1 Tensor(TNSR) ke CAD
C$0.169195
1 Tensor(TNSR) ke BDT
15.0423
1 Tensor(TNSR) ke NGN
184.60286
1 Tensor(TNSR) ke COP
$476.8335
1 Tensor(TNSR) ke ZAR
R.2.13902
1 Tensor(TNSR) ke UAH
5.084495
1 Tensor(TNSR) ke VES
Bs19.76
1 Tensor(TNSR) ke CLP
$117.2015
1 Tensor(TNSR) ke PKR
Rs35.05424
1 Tensor(TNSR) ke KZT
66.82832
1 Tensor(TNSR) ke THB
฿3.91001
1 Tensor(TNSR) ke TWD
NT$3.71735
1 Tensor(TNSR) ke AED
د.إ0.453245
1 Tensor(TNSR) ke CHF
Fr0.09633
1 Tensor(TNSR) ke HKD
HK$0.96083
1 Tensor(TNSR) ke AMD
֏47.2264
1 Tensor(TNSR) ke MAD
.د.م1.107795
1 Tensor(TNSR) ke MXN
$2.258815
1 Tensor(TNSR) ke SAR
ريال0.463125
1 Tensor(TNSR) ke PLN
0.44213
1 Tensor(TNSR) ke RON
лв0.52611
1 Tensor(TNSR) ke SEK
kr1.13867
1 Tensor(TNSR) ke BGN
лв0.203775
1 Tensor(TNSR) ke HUF
Ft40.531465
1 Tensor(TNSR) ke CZK
2.52928
1 Tensor(TNSR) ke KWD
د.ك0.037544
1 Tensor(TNSR) ke ILS
0.411255
1 Tensor(TNSR) ke AOA
Kz112.578895
1 Tensor(TNSR) ke BHD
.د.ب0.0465595
1 Tensor(TNSR) ke BMD
$0.1235
1 Tensor(TNSR) ke DKK
kr0.77558
1 Tensor(TNSR) ke HNL
L3.239405
1 Tensor(TNSR) ke MUR
5.588375
1 Tensor(TNSR) ke NAD
$2.145195
1 Tensor(TNSR) ke NOK
kr1.204125
1 Tensor(TNSR) ke NZD
$0.206245
1 Tensor(TNSR) ke PAB
B/.0.1235
1 Tensor(TNSR) ke PGK
K0.51623
1 Tensor(TNSR) ke QAR
ر.ق0.44954
1 Tensor(TNSR) ke RSD
дин.12.193155

Tensor Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Tensor, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Tensor Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tensor

Berapakah nilai Tensor (TNSR) hari ini?
Harga langsung TNSR dalam USD ialah 0.1235 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TNSR ke USD?
Harga semasa TNSR ke USD ialah $ 0.1235. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Tensor?
Had pasaran untuk TNSR ialah $ 51.56M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TNSR?
Bekalan edaran TNSR ialah 417.53M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TNSR?
TNSR mencapai harga ATH sebanyak 2.4518396827456193 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TNSR?
TNSR melihat harga ATL sebanyak 0.0936253061561179 USD.
Berapakah jumlah dagangan TNSR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TNSRialah $ 658.10K USD.
Adakah TNSR akan naik lebih tinggi tahun ini?
TNSR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TNSRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:02:38 (UTC+8)

Tensor (TNSR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator TNSR-ke-USD

Jumlah

TNSR
TNSR
USD
USD

1 TNSR = 0.1235 USD

Berdagang TNSR

TNSRUSDT
$0.1236
$0.1236$0.1236
-0.48%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan