Lagi Mengenai TOM

Maklumat Harga TOM

Kertas putih TOM

Laman Web Rasmi TOM

Tokenomik TOM

Ramalan Harga TOM

Sejarah TOM

TOM Panduan Membeli

Penukar Mata Wang TOM-ke-Fiat

TOM Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

TOMCoin Logo

TOMCoinHargae(TOM)

1 TOM ke USD Harga Langsung:

$0.000286
$0.000286$0.000286
+1.41%1D
USD
TOMCoin (TOM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:02:25 (UTC+8)

TOMCoin (TOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00027
$ 0.00027$ 0.00027
24J Rendah
$ 0.000292
$ 0.000292$ 0.000292
24J Tinggi

$ 0.00027
$ 0.00027$ 0.00027

$ 0.000292
$ 0.000292$ 0.000292

$ 0.001980636442910124
$ 0.001980636442910124$ 0.001980636442910124

$ 0.000150044720518248
$ 0.000150044720518248$ 0.000150044720518248

-1.05%

+1.41%

+0.35%

+0.35%

TOMCoin (TOM) harga masa nyata ialah $ 0.000285. Sepanjang 24 jam yang lalu, TOM didagangkan antara $ 0.00027 rendah dan $ 0.000292 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TOM sepanjang masa ialah $ 0.001980636442910124, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000150044720518248.

Dari segi prestasi jangka pendek, TOM telah berubah sebanyak -1.05% sejak sejam yang lalu, +1.41% dalam 24 jam dan +0.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TOMCoin (TOM) Maklumat Pasaran

No.4084

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 143.07K
$ 143.07K$ 143.07K

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa TOMCoin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 143.07K. Bekalan edaran TOM ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.85M.

TOMCoin (TOM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TOMCoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000398+1.41%
30 Hari$ +0.000004+1.42%
60 Hari$ +0.000004+1.42%
90 Hari$ +0.000003+1.06%
Perubahan Harga TOMCoin Hari Ini

Hari ini, TOM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000398 (+1.41%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTOMCoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000004 (+1.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TOMCoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TOM mengalami perubahan sebanyak $ +0.000004 (+1.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TOMCoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000003 (+1.06%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TOMCoin (TOM)?

Semak TOMCoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu TOMCoin (TOM)

TomCoin is a playful yet serious entry into the cryptocurrency market, inspired by the beloved character Tom from the classic Tom and Jerry series. Combining humor with real financial potential, $TOM aims to engage the community and provide tangible benefits to its holders.

TOMCoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TOMCoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TOM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang TOMCoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TOMCoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TOMCoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TOMCoin (TOM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TOMCoin (TOM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TOMCoin.

Semak TOMCoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik TOMCoin (TOM)

Memahami tokenomik TOMCoin (TOM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TOM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TOMCoin (TOM)

Mencari cara membeli TOMCoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TOMCoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TOM kepada Mata Wang Tempatan

1 TOMCoin(TOM) ke VND
7.499775
1 TOMCoin(TOM) ke AUD
A$0.00042465
1 TOMCoin(TOM) ke GBP
0.00020805
1 TOMCoin(TOM) ke EUR
0.0002394
1 TOMCoin(TOM) ke USD
$0.000285
1 TOMCoin(TOM) ke MYR
RM0.001197
1 TOMCoin(TOM) ke TRY
0.0117648
1 TOMCoin(TOM) ke JPY
¥0.04161
1 TOMCoin(TOM) ke ARS
ARS$0.4166643
1 TOMCoin(TOM) ke RUB
0.02361225
1 TOMCoin(TOM) ke INR
0.02509425
1 TOMCoin(TOM) ke IDR
Rp4.6721304
1 TOMCoin(TOM) ke KRW
0.39364485
1 TOMCoin(TOM) ke PHP
0.01623645
1 TOMCoin(TOM) ke EGP
￡E.0.0137142
1 TOMCoin(TOM) ke BRL
R$0.00151335
1 TOMCoin(TOM) ke CAD
C$0.00039045
1 TOMCoin(TOM) ke BDT
0.034713
1 TOMCoin(TOM) ke NGN
0.4260066
1 TOMCoin(TOM) ke COP
$1.11328125
1 TOMCoin(TOM) ke ZAR
R.0.00495045
1 TOMCoin(TOM) ke UAH
0.01173345
1 TOMCoin(TOM) ke VES
Bs0.0456
1 TOMCoin(TOM) ke CLP
$0.270465
1 TOMCoin(TOM) ke PKR
Rs0.0808944
1 TOMCoin(TOM) ke KZT
0.1542192
1 TOMCoin(TOM) ke THB
฿0.00903165
1 TOMCoin(TOM) ke TWD
NT$0.00858135
1 TOMCoin(TOM) ke AED
د.إ0.00104595
1 TOMCoin(TOM) ke CHF
Fr0.0002223
1 TOMCoin(TOM) ke HKD
HK$0.0022173
1 TOMCoin(TOM) ke AMD
֏0.108984
1 TOMCoin(TOM) ke MAD
.د.م0.00255645
1 TOMCoin(TOM) ke MXN
$0.0052269
1 TOMCoin(TOM) ke SAR
ريال0.00106875
1 TOMCoin(TOM) ke PLN
0.00102315
1 TOMCoin(TOM) ke RON
лв0.0012198
1 TOMCoin(TOM) ke SEK
kr0.00263625
1 TOMCoin(TOM) ke BGN
лв0.00047025
1 TOMCoin(TOM) ke HUF
Ft0.09393315
1 TOMCoin(TOM) ke CZK
0.00586245
1 TOMCoin(TOM) ke KWD
د.ك0.000086925
1 TOMCoin(TOM) ke ILS
0.00094905
1 TOMCoin(TOM) ke AOA
Kz0.25979745
1 TOMCoin(TOM) ke BHD
.د.ب0.000107445
1 TOMCoin(TOM) ke BMD
$0.000285
1 TOMCoin(TOM) ke DKK
kr0.00179835
1 TOMCoin(TOM) ke HNL
L0.00747555
1 TOMCoin(TOM) ke MUR
0.01289625
1 TOMCoin(TOM) ke NAD
$0.00495045
1 TOMCoin(TOM) ke NOK
kr0.002793
1 TOMCoin(TOM) ke NZD
$0.00047595
1 TOMCoin(TOM) ke PAB
B/.0.000285
1 TOMCoin(TOM) ke PGK
K0.0011913
1 TOMCoin(TOM) ke QAR
ر.ق0.0010374
1 TOMCoin(TOM) ke RSD
дин.0.0282435

TOMCoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TOMCoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web TOMCoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TOMCoin

Berapakah nilai TOMCoin (TOM) hari ini?
Harga langsung TOM dalam USD ialah 0.000285 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TOM ke USD?
Harga semasa TOM ke USD ialah $ 0.000285. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TOMCoin?
Had pasaran untuk TOM ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TOM?
Bekalan edaran TOM ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TOM?
TOM mencapai harga ATH sebanyak 0.001980636442910124 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TOM?
TOM melihat harga ATL sebanyak 0.000150044720518248 USD.
Berapakah jumlah dagangan TOM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TOMialah $ 143.07K USD.
Adakah TOM akan naik lebih tinggi tahun ini?
TOM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TOMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:02:25 (UTC+8)

TOMCoin (TOM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator TOM-ke-USD

Jumlah

TOM
TOM
USD
USD

1 TOM = 0.000285 USD

Berdagang TOM

TOMUSDT
$0.000286
$0.000286$0.000286
+1.41%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan