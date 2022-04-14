Tokenomik TOMI (TOMI)

Tokenomik TOMI (TOMI)

Lihat cerapan utama tentang TOMI (TOMI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
TOMI (TOMI) Maklumat

tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO.

https://tomi.com/
https://tomi.com/
Kertas putih:
https://tomi.com/newmmm/Tomi_Free_As_In_Speech_Whitepaper_V1.0.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x4385328cc4D643Ca98DfEA734360C0F596C83449

TOMI (TOMI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TOMI (TOMI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 418.83K
Jumlah Bekalan:
$ 4.28B
Bekalan Edaran:
$ 4.27B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 419.89K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 6.8062
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00011342638250627
Harga Semasa:
$ 0.00009808
Tokenomik TOMI (TOMI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TOMI (TOMI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TOMI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TOMI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TOMI, terokai TOMI harga langsung token!

