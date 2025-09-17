Apakah itu TOP Network (TOP)

TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.

TOP Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TOP Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak TOP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang TOP Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TOP Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TOP Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TOP Network (TOP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TOP Network (TOP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TOP Network.

Semak TOP Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik TOP Network (TOP)

Memahami tokenomik TOP Network (TOP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TOP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TOP Network (TOP)

Mencari cara membeli TOP Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TOP Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TOP kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

TOP Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TOP Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TOP Network Berapakah nilai TOP Network (TOP) hari ini? Harga langsung TOP dalam USD ialah 0.000096 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TOP ke USD? $ 0.000096 . Lihat Harga semasa TOP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran TOP Network? Had pasaran untuk TOP ialah $ 1.38M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TOP? Bekalan edaran TOP ialah 14.40B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TOP? TOP mencapai harga ATH sebanyak 0.036536170624 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TOP? TOP melihat harga ATL sebanyak 0.000085025143923373 USD . Berapakah jumlah dagangan TOP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TOPialah $ 40.00K USD . Adakah TOP akan naik lebih tinggi tahun ini? TOP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TOPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

TOP Network (TOP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan