TOP Network Logo

TOP NetworkHargae(TOP)

1 TOP ke USD Harga Langsung:

$0.000096
$0.000096$0.000096
0.00%1D
USD
TOP Network (TOP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:02:51 (UTC+8)

TOP Network (TOP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000096
$ 0.000096$ 0.000096
24J Rendah
$ 0.0001028
$ 0.0001028$ 0.0001028
24J Tinggi

$ 0.000096
$ 0.000096$ 0.000096

$ 0.0001028
$ 0.0001028$ 0.0001028

$ 0.036536170624
$ 0.036536170624$ 0.036536170624

$ 0.000085025143923373
$ 0.000085025143923373$ 0.000085025143923373

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

TOP Network (TOP) harga masa nyata ialah $ 0.000096. Sepanjang 24 jam yang lalu, TOP didagangkan antara $ 0.000096 rendah dan $ 0.0001028 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TOP sepanjang masa ialah $ 0.036536170624, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000085025143923373.

Dari segi prestasi jangka pendek, TOP telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TOP Network (TOP) Maklumat Pasaran

No.2047

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 40.00K
$ 40.00K$ 40.00K

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

14.40B
14.40B 14.40B

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

TOP

Had Pasaran semasa TOP Network ialah $ 1.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 40.00K. Bekalan edaran TOP ialah 14.40B, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.92M.

TOP Network (TOP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TOP Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ 00.00%
60 Hari$ -0.0000024-2.44%
90 Hari$ -0.0000661-40.78%
Perubahan Harga TOP Network Hari Ini

Hari ini, TOP mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTOP Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ 0 (0.00%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TOP Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TOP mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000024 (-2.44%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TOP Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000661 (-40.78%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TOP Network (TOP)?

Semak TOP Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu TOP Network (TOP)

TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.

TOP Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TOP Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TOP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang TOP Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TOP Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TOP Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TOP Network (TOP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TOP Network (TOP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TOP Network.

Semak TOP Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik TOP Network (TOP)

Memahami tokenomik TOP Network (TOP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TOP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TOP Network (TOP)

Mencari cara membeli TOP Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TOP Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TOP kepada Mata Wang Tempatan

1 TOP Network(TOP) ke VND
2.52624
1 TOP Network(TOP) ke AUD
A$0.00014304
1 TOP Network(TOP) ke GBP
0.00007008
1 TOP Network(TOP) ke EUR
0.00008064
1 TOP Network(TOP) ke USD
$0.000096
1 TOP Network(TOP) ke MYR
RM0.0004032
1 TOP Network(TOP) ke TRY
0.00396192
1 TOP Network(TOP) ke JPY
¥0.014016
1 TOP Network(TOP) ke ARS
ARS$0.14096832
1 TOP Network(TOP) ke RUB
0.0079872
1 TOP Network(TOP) ke INR
0.00844608
1 TOP Network(TOP) ke IDR
Rp1.57377024
1 TOP Network(TOP) ke KRW
0.13241376
1 TOP Network(TOP) ke PHP
0.00545568
1 TOP Network(TOP) ke EGP
￡E.0.00461568
1 TOP Network(TOP) ke BRL
R$0.00050784
1 TOP Network(TOP) ke CAD
C$0.00013152
1 TOP Network(TOP) ke BDT
0.0116928
1 TOP Network(TOP) ke NGN
0.14349696
1 TOP Network(TOP) ke COP
$0.370656
1 TOP Network(TOP) ke ZAR
R.0.00166272
1 TOP Network(TOP) ke UAH
0.00395232
1 TOP Network(TOP) ke VES
Bs0.01536
1 TOP Network(TOP) ke CLP
$0.091104
1 TOP Network(TOP) ke PKR
Rs0.02724864
1 TOP Network(TOP) ke KZT
0.05194752
1 TOP Network(TOP) ke THB
฿0.00303936
1 TOP Network(TOP) ke TWD
NT$0.0028896
1 TOP Network(TOP) ke AED
د.إ0.00035232
1 TOP Network(TOP) ke CHF
Fr0.00007488
1 TOP Network(TOP) ke HKD
HK$0.00074688
1 TOP Network(TOP) ke AMD
֏0.0367104
1 TOP Network(TOP) ke MAD
.د.م0.00086112
1 TOP Network(TOP) ke MXN
$0.00175584
1 TOP Network(TOP) ke SAR
ريال0.00036
1 TOP Network(TOP) ke PLN
0.00034368
1 TOP Network(TOP) ke RON
лв0.00040896
1 TOP Network(TOP) ke SEK
kr0.00088512
1 TOP Network(TOP) ke BGN
лв0.0001584
1 TOP Network(TOP) ke HUF
Ft0.03150624
1 TOP Network(TOP) ke CZK
0.00196608
1 TOP Network(TOP) ke KWD
د.ك0.000029184
1 TOP Network(TOP) ke ILS
0.00031968
1 TOP Network(TOP) ke AOA
Kz0.08751072
1 TOP Network(TOP) ke BHD
.د.ب0.000036192
1 TOP Network(TOP) ke BMD
$0.000096
1 TOP Network(TOP) ke DKK
kr0.00060288
1 TOP Network(TOP) ke HNL
L0.00251808
1 TOP Network(TOP) ke MUR
0.004344
1 TOP Network(TOP) ke NAD
$0.00166752
1 TOP Network(TOP) ke NOK
kr0.000936
1 TOP Network(TOP) ke NZD
$0.00016032
1 TOP Network(TOP) ke PAB
B/.0.000096
1 TOP Network(TOP) ke PGK
K0.00040128
1 TOP Network(TOP) ke QAR
ر.ق0.00034944
1 TOP Network(TOP) ke RSD
дин.0.00947808

TOP Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TOP Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web TOP Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TOP Network

Berapakah nilai TOP Network (TOP) hari ini?
Harga langsung TOP dalam USD ialah 0.000096 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TOP ke USD?
Harga semasa TOP ke USD ialah $ 0.000096. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TOP Network?
Had pasaran untuk TOP ialah $ 1.38M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TOP?
Bekalan edaran TOP ialah 14.40B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TOP?
TOP mencapai harga ATH sebanyak 0.036536170624 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TOP?
TOP melihat harga ATL sebanyak 0.000085025143923373 USD.
Berapakah jumlah dagangan TOP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TOPialah $ 40.00K USD.
Adakah TOP akan naik lebih tinggi tahun ini?
TOP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TOPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:02:51 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator TOP-ke-USD

Jumlah

TOP
TOP
USD
USD

1 TOP = 0.000096 USD

Berdagang TOP

TOPUSDT
$0.000096
$0.000096$0.000096
0.00%

