Lagi Mengenai TORN

Maklumat Harga TORN

Laman Web Rasmi TORN

Tokenomik TORN

Ramalan Harga TORN

Sejarah TORN

TORN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang TORN-ke-Fiat

TORN Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

TornadoCash Logo

TornadoCashHargae(TORN)

1 TORN ke USD Harga Langsung:

$14.788
$14.788$14.788
-4.40%1D
USD
TornadoCash (TORN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:12:00 (UTC+8)

TornadoCash (TORN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 14.538
$ 14.538$ 14.538
24J Rendah
$ 15.515
$ 15.515$ 15.515
24J Tinggi

$ 14.538
$ 14.538$ 14.538

$ 15.515
$ 15.515$ 15.515

$ 437.41273213
$ 437.41273213$ 437.41273213

$ 1.3085467209410526
$ 1.3085467209410526$ 1.3085467209410526

-1.41%

-4.39%

+9.56%

+9.56%

TornadoCash (TORN) harga masa nyata ialah $ 14.788. Sepanjang 24 jam yang lalu, TORN didagangkan antara $ 14.538 rendah dan $ 15.515 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TORN sepanjang masa ialah $ 437.41273213, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.3085467209410526.

Dari segi prestasi jangka pendek, TORN telah berubah sebanyak -1.41% sejak sejam yang lalu, -4.39% dalam 24 jam dan +9.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TornadoCash (TORN) Maklumat Pasaran

No.435

$ 77.79M
$ 77.79M$ 77.79M

$ 70.95K
$ 70.95K$ 70.95K

$ 147.88M
$ 147.88M$ 147.88M

5.26M
5.26M 5.26M

9,999,997.246815
9,999,997.246815 9,999,997.246815

ETH

Had Pasaran semasa TornadoCash ialah $ 77.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 70.95K. Bekalan edaran TORN ialah 5.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999997.246815. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 147.88M.

TornadoCash (TORN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TornadoCash hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.68062-4.39%
30 Hari$ +3.441+30.32%
60 Hari$ +4.285+40.79%
90 Hari$ +5.245+54.96%
Perubahan Harga TornadoCash Hari Ini

Hari ini, TORN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.68062 (-4.39%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTornadoCash

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +3.441 (+30.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TornadoCash

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TORN mengalami perubahan sebanyak $ +4.285 (+40.79%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TornadoCash

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +5.245 (+54.96%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TornadoCash (TORN)?

Semak TornadoCashhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu TornadoCash (TORN)

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

TornadoCash tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TornadoCash pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TORN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang TornadoCash di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TornadoCash anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TornadoCash Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TornadoCash (TORN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TornadoCash (TORN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TornadoCash.

Semak TornadoCash ramalan harga sekarang!

Tokenomik TornadoCash (TORN)

Memahami tokenomik TornadoCash (TORN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TORN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TornadoCash (TORN)

Mencari cara membeli TornadoCash? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TornadoCash di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TORN kepada Mata Wang Tempatan

1 TornadoCash(TORN) ke VND
389,146.22
1 TornadoCash(TORN) ke AUD
A$22.03412
1 TornadoCash(TORN) ke GBP
10.79524
1 TornadoCash(TORN) ke EUR
12.42192
1 TornadoCash(TORN) ke USD
$14.788
1 TornadoCash(TORN) ke MYR
RM62.1096
1 TornadoCash(TORN) ke TRY
610.30076
1 TornadoCash(TORN) ke JPY
¥2,159.048
1 TornadoCash(TORN) ke ARS
ARS$21,714.99496
1 TornadoCash(TORN) ke RUB
1,230.3616
1 TornadoCash(TORN) ke INR
1,299.71732
1 TornadoCash(TORN) ke IDR
Rp242,426.19072
1 TornadoCash(TORN) ke KRW
20,397.23628
1 TornadoCash(TORN) ke PHP
839.81052
1 TornadoCash(TORN) ke EGP
￡E.711.00704
1 TornadoCash(TORN) ke BRL
R$78.3764
1 TornadoCash(TORN) ke CAD
C$20.25956
1 TornadoCash(TORN) ke BDT
1,801.1784
1 TornadoCash(TORN) ke NGN
22,137.636
1 TornadoCash(TORN) ke COP
$57,540.8474
1 TornadoCash(TORN) ke ZAR
R.256.12816
1 TornadoCash(TORN) ke UAH
608.82196
1 TornadoCash(TORN) ke VES
Bs2,366.08
1 TornadoCash(TORN) ke CLP
$14,033.812
1 TornadoCash(TORN) ke PKR
Rs4,197.42592
1 TornadoCash(TORN) ke KZT
8,002.08256
1 TornadoCash(TORN) ke THB
฿468.48384
1 TornadoCash(TORN) ke TWD
NT$444.97092
1 TornadoCash(TORN) ke AED
د.إ54.27196
1 TornadoCash(TORN) ke CHF
Fr11.53464
1 TornadoCash(TORN) ke HKD
HK$115.05064
1 TornadoCash(TORN) ke AMD
֏5,654.9312
1 TornadoCash(TORN) ke MAD
.د.م132.64836
1 TornadoCash(TORN) ke MXN
$270.47252
1 TornadoCash(TORN) ke SAR
ريال55.455
1 TornadoCash(TORN) ke PLN
52.94104
1 TornadoCash(TORN) ke RON
лв63.29264
1 TornadoCash(TORN) ke SEK
kr136.34536
1 TornadoCash(TORN) ke BGN
лв24.4002
1 TornadoCash(TORN) ke HUF
Ft4,854.75252
1 TornadoCash(TORN) ke CZK
303.00612
1 TornadoCash(TORN) ke KWD
د.ك4.495552
1 TornadoCash(TORN) ke ILS
49.24404
1 TornadoCash(TORN) ke AOA
Kz13,554.53292
1 TornadoCash(TORN) ke BHD
.د.ب5.575076
1 TornadoCash(TORN) ke BMD
$14.788
1 TornadoCash(TORN) ke DKK
kr93.01652
1 TornadoCash(TORN) ke HNL
L386.85408
1 TornadoCash(TORN) ke MUR
671.07944
1 TornadoCash(TORN) ke NAD
$256.86756
1 TornadoCash(TORN) ke NOK
kr144.33088
1 TornadoCash(TORN) ke NZD
$24.69596
1 TornadoCash(TORN) ke PAB
B/.14.788
1 TornadoCash(TORN) ke PGK
K61.66596
1 TornadoCash(TORN) ke QAR
ر.ق53.82832
1 TornadoCash(TORN) ke RSD
дин.1,460.01924

TornadoCash Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TornadoCash, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web TornadoCash Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TornadoCash

Berapakah nilai TornadoCash (TORN) hari ini?
Harga langsung TORN dalam USD ialah 14.788 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TORN ke USD?
Harga semasa TORN ke USD ialah $ 14.788. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TornadoCash?
Had pasaran untuk TORN ialah $ 77.79M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TORN?
Bekalan edaran TORN ialah 5.26M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TORN?
TORN mencapai harga ATH sebanyak 437.41273213 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TORN?
TORN melihat harga ATL sebanyak 1.3085467209410526 USD.
Berapakah jumlah dagangan TORN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TORNialah $ 70.95K USD.
Adakah TORN akan naik lebih tinggi tahun ini?
TORN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TORNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:12:00 (UTC+8)

TornadoCash (TORN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator TORN-ke-USD

Jumlah

TORN
TORN
USD
USD

1 TORN = 14.788 USD

Berdagang TORN

TORNUSDT
$14.788
$14.788$14.788
-4.43%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan