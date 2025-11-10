Torum Harga Hari Ini

Harga langsung Torum (TORUM) hari ini ialah $ 0.003596, dengan 4.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TORUM kepada USD penukaran adalah $ 0.003596 setiap TORUM.

Torum kini berada pada kedudukan #2321 mengikut permodalan pasaran pada $ 697.97K, dengan bekalan edaran sebanyak 194.10M TORUM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TORUM didagangkan antara $ 0.003206 (rendah) dan $ 0.003623 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.3939493863553967, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.002637578225314152.

Dalam prestasi jangka pendek, TORUM dipindahkan +4.74% dalam sejam terakhir dan -6.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 96.69K.

Torum (TORUM) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2321 Modal Pasaran $ 697.97K$ 697.97K $ 697.97K Kelantangan (24J) $ 96.69K$ 96.69K $ 96.69K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M Bekalan Peredaran 194.10M 194.10M 194.10M Jumlah Bekalan 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Torum ialah $ 697.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 96.69K. Bekalan edaran TORUM ialah 194.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 800000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.88M.