Harga Torum langsung hari ini ialah 0.003596 USD.TORUM modal pasaran ialah 697,970.35578816 USD. Jejaki masa nyata TORUM kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Torum Logo

TorumHargae(TORUM)

1 TORUM ke USD Harga Langsung:

$0.003596
+4.44%1D
USD
Torum (TORUM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:04:47 (UTC+8)

Torum Harga Hari Ini

Harga langsung Torum (TORUM) hari ini ialah $ 0.003596, dengan 4.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TORUM kepada USD penukaran adalah $ 0.003596 setiap TORUM.

Torum kini berada pada kedudukan #2321 mengikut permodalan pasaran pada $ 697.97K, dengan bekalan edaran sebanyak 194.10M TORUM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TORUM didagangkan antara $ 0.003206 (rendah) dan $ 0.003623 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.3939493863553967, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.002637578225314152.

Dalam prestasi jangka pendek, TORUM dipindahkan +4.74% dalam sejam terakhir dan -6.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 96.69K.

Torum (TORUM) Maklumat Pasaran

No.2321

$ 697.97K
$ 96.69K
$ 2.88M
194.10M
800,000,000
BSC

Had Pasaran semasa Torum ialah $ 697.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 96.69K. Bekalan edaran TORUM ialah 194.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 800000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.88M.

Torum Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.003206
24J Rendah
$ 0.003623
24J Tinggi

$ 0.003206
$ 0.003623
$ 2.3939493863553967
$ 0.002637578225314152
+4.74%

+4.44%

-6.09%

-6.09%

Torum (TORUM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Torum hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00015287+4.44%
30 Hari$ -0.001919-34.80%
60 Hari$ -0.001644-31.38%
90 Hari$ -0.002448-40.51%
Perubahan Harga Torum Hari Ini

Hari ini, TORUM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00015287 (+4.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTorum

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001919 (-34.80%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Torum

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TORUM mengalami perubahan sebanyak $ -0.001644 (-31.38%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Torum

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.002448 (-40.51%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Torum (TORUM)?

Semak Torumhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Torum

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Torum pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Torum?

Torum (TORUM) prices are influenced by several key factors:

1. User adoption - Growth in active users and community engagement directly impacts demand
2. Platform development - New features, partnerships, and ecosystem expansion affect investor confidence
3. Market sentiment - Overall crypto market trends and social media buzz influence trading
4. Token utility - Use cases within the Torum social platform drive demand
5. Trading volume - Liquidity levels on exchanges affect price stability
6. Competition - Performance relative to other social crypto platforms
7. Regulatory news - Crypto regulations impact all altcoins including TORUM

Mengapa orang ingin tahu harga Torum hari ini?

People want to know Torum (TORUM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Ramalan Harga untuk Torum

Torum (TORUM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TORUM pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Torum (TORUM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Torum berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Perihal Torum

TORUM (TORUM) is a social media platform designed specifically for cryptocurrency enthusiasts and professionals. The platform aims to connect worldwide cryptocurrency users and projects into a single, unified space, facilitating communication, networking, and collaboration. TORUM operates on the Ethereum blockchain, utilizing its native XTM token for various platform activities such as content creation, community building, and virtual goods trading. The platform is also designed to serve as a launchpad for Initial Coin Offerings (ICOs), providing a space for projects to introduce and promote their tokens to the crypto community. TORUM's mission is to bridge the gap between cryptocurrency and social media, fostering a vibrant ecosystem for crypto-related activities.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Torum dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Torum? Membeli TORUM adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Torum. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Torum (TORUM) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 194.10M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Torum akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Torum (TORUM)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Torum

Apakah itu Torum (TORUM)

Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.

Torum Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Torum, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Torum Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Torum

Berapakah nilai 1 Torum pada tahun 2030?
Jika Torum berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Torum berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:04:47 (UTC+8)

Torum (TORUM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Torum

TORUM USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek TORUM dengan leveraj. Terokai TORUM dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Torum (TORUM) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Torum langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
TORUM/USDT
$0.003596
$0.003596$0.003596
+4.74%
0.00% (USDT)

Penafian

