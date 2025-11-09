BursaDEX+
Harga TOWER Ecosystem langsung hari ini ialah 0.0007574 USD.TOWER modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata TOWER kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

$0.0007573
+2.06%1D
TOWER Ecosystem (TOWER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:49:43 (UTC+8)

TOWER Ecosystem Harga Hari Ini

Harga langsung TOWER Ecosystem (TOWER) hari ini ialah $ 0.0007574, dengan 2.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TOWER kepada USD penukaran adalah $ 0.0007574 setiap TOWER.

TOWER Ecosystem kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TOWER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TOWER didagangkan antara $ 0.0007225 (rendah) dan $ 0.0007626 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TOWER dipindahkan +0.03% dalam sejam terakhir dan -11.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 64.46K.

TOWER Ecosystem (TOWER) Maklumat Pasaran

$ 64.46K
$ 7.57M
--
10,000,000,000
BASE

Had Pasaran semasa TOWER Ecosystem ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.46K. Bekalan edaran TOWER ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.57M.

TOWER Ecosystem Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0007225
24J Rendah
$ 0.0007626
24J Tinggi

$ 0.0007225
$ 0.0007626
--
--
+0.03%

+2.06%

-11.45%

-11.45%

TOWER Ecosystem (TOWER) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TOWER Ecosystem hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000015285+2.06%
30 Hari$ -0.0003077-28.89%
60 Hari$ -0.0007345-49.24%
90 Hari$ -0.000831-52.32%
Perubahan Harga TOWER Ecosystem Hari Ini

Hari ini, TOWER mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000015285 (+2.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTOWER Ecosystem

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0003077 (-28.89%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TOWER Ecosystem

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TOWER mengalami perubahan sebanyak $ -0.0007345 (-49.24%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TOWER Ecosystem

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000831 (-52.32%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TOWER Ecosystem (TOWER)?

Semak TOWER Ecosystemhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk TOWER Ecosystem

Cerapan dipacu AI yang menganalisis TOWER Ecosystem pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga TOWER Ecosystem?

TOWER Ecosystem price is influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Adoption rate of TOWER's gaming and NFT ecosystem
3. Token utility and staking rewards
4. Partnership announcements and platform integrations
5. Trading volume and liquidity on exchanges
6. Regulatory news affecting gaming tokens
7. Competition from other blockchain gaming projects
8. Technical developments and roadmap progress
9. Community engagement and social media buzz
10. General economic conditions and investor risk appetite

Mengapa orang ingin tahu harga TOWER Ecosystem hari ini?

People want to know TOWER Ecosystem price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, assessing market trends, determining optimal buy/sell timing, and evaluating investment opportunities in the DeFi space.

Ramalan Harga untuk TOWER Ecosystem

TOWER Ecosystem (TOWER) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TOWER pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
TOWER Ecosystem (TOWER) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga TOWER Ecosystem berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga TOWER Ecosystem yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk TOWER ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik TOWER Ecosystem Ramalan Harga.

Perihal TOWER Ecosystem

TOWER (TOWER) is a cryptocurrency token that operates within the Crazy Defense Heroes and Crazy Kings gaming ecosystems. It is designed to be used as an in-game currency, allowing players to earn rewards through gameplay, participate in governance decisions, and access exclusive content. TOWER is an ERC-20 token, meaning it operates on the Ethereum blockchain, a widely-accepted blockchain design that uses a proof-of-stake consensus model. The token's issuance model is based on gameplay achievements and participation, providing a unique integration of blockchain technology into the gaming industry. Overall, TOWER aims to enhance the gaming experience by offering players a stake in the game's economy and decision-making processes.

Bagaimana untuk membeli & Melabur TOWER Ecosystem dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan TOWER Ecosystem? Membeli TOWER adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli TOWER Ecosystem. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan TOWER Ecosystem (TOWER) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan TOWER Ecosystem akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan TOWER Ecosystem

Memiliki TOWER Ecosystem membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli TOWER Ecosystem (TOWER) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

--
--
--
--
Apakah itu TOWER Ecosystem (TOWER)

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

TOWER Ecosystem Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TOWER Ecosystem, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web TOWER Ecosystem Rasmi
Peneroka Blok

