TOWER Ecosystem Harga Hari Ini

Harga langsung TOWER Ecosystem (TOWER) hari ini ialah $ 0.0007574, dengan 2.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TOWER kepada USD penukaran adalah $ 0.0007574 setiap TOWER.

TOWER Ecosystem kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TOWER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TOWER didagangkan antara $ 0.0007225 (rendah) dan $ 0.0007626 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TOWER dipindahkan +0.03% dalam sejam terakhir dan -11.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 64.46K.

TOWER Ecosystem (TOWER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 64.46K$ 64.46K $ 64.46K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.57M$ 7.57M $ 7.57M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa TOWER Ecosystem ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.46K. Bekalan edaran TOWER ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.57M.