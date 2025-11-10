Tokenomik TOWER Ecosystem (TOWER)

Lihat cerapan utama tentang TOWER Ecosystem (TOWER), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TOWER Ecosystem (TOWER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.58M
$ 7.58M$ 7.58M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0027
$ 0.0027$ 0.0027
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.0007585
$ 0.0007585$ 0.0007585

TOWER Ecosystem (TOWER) Maklumat

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

Laman Web Rasmi:
https://towerecosystem.com/
Kertas putih:
https://lightpaper.crazydefenseheroes.com/
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0xf7c1cefcf7e1dd8161e00099facd3e1db9e528ee

Tokenomik TOWER Ecosystem (TOWER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TOWER Ecosystem (TOWER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TOWER yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TOWER yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TOWER, terokai TOWER harga langsung token!

