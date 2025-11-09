Alttown Harga Hari Ini

Harga langsung Alttown (TOWN) hari ini ialah $ 0.000735, dengan 5.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TOWN kepada USD penukaran adalah $ 0.000735 setiap TOWN.

Alttown kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TOWN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TOWN didagangkan antara $ 0.0007013 (rendah) dan $ 0.0007968 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TOWN dipindahkan -0.22% dalam sejam terakhir dan -24.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.64K.

Alttown (TOWN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 54.64K$ 54.64K $ 54.64K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Alttown ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.64K. Bekalan edaran TOWN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.47M.