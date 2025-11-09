TOWNS Harga Hari Ini

Harga langsung TOWNS (TOWNS) hari ini ialah $ 0.010133, dengan 1.70% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TOWNS kepada USD penukaran adalah $ 0.010133 setiap TOWNS.

TOWNS kini berada pada kedudukan #784 mengikut permodalan pasaran pada $ 21.37M, dengan bekalan edaran sebanyak 2.11B TOWNS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TOWNS didagangkan antara $ 0.009686 (rendah) dan $ 0.01032 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.08393456874511798, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00247547300739468.

Dalam prestasi jangka pendek, TOWNS dipindahkan +0.44% dalam sejam terakhir dan -4.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 190.21K.

TOWNS (TOWNS) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.784 Modal Pasaran $ 21.37M$ 21.37M $ 21.37M Kelantangan (24J) $ 190.21K$ 190.21K $ 190.21K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 155.32M$ 155.32M $ 155.32M Bekalan Peredaran 2.11B 2.11B 2.11B Bekalan Maks 15,327,986,354 15,327,986,354 15,327,986,354 Jumlah Bekalan 10,128,333,333 10,128,333,333 10,128,333,333 Kadar Peredaran 13.76% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa TOWNS ialah $ 21.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 190.21K. Bekalan edaran TOWNS ialah 2.11B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10128333333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 155.32M.