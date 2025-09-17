Apakah itu Token Pocket (TPT)

TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.

Tokenomik Token Pocket (TPT)

Memahami tokenomik Token Pocket (TPT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TPT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Token Pocket Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Token Pocket, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Token Pocket Berapakah nilai Token Pocket (TPT) hari ini? Harga langsung TPT dalam USD ialah 0.016712 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TPT ke USD? $ 0.016712 . Lihat Harga semasa TPT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Token Pocket? Had pasaran untuk TPT ialah $ 57.93M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TPT? Bekalan edaran TPT ialah 3.47B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TPT? TPT mencapai harga ATH sebanyak 38.496105725255674 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TPT? TPT melihat harga ATL sebanyak 0.00079179 USD . Berapakah jumlah dagangan TPT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TPTialah $ 55.07K USD . Adakah TPT akan naik lebih tinggi tahun ini? TPT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TPTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Token Pocket (TPT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

