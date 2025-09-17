Lagi Mengenai TPT

Token PocketHargae(TPT)

1 TPT ke USD Harga Langsung:

$0.016712
$0.016712$0.016712
+0.47%1D
Token Pocket (TPT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:12:14 (UTC+8)

Token Pocket (TPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0164
$ 0.0164$ 0.0164
24J Rendah
$ 0.016799
$ 0.016799$ 0.016799
24J Tinggi

$ 0.0164
$ 0.0164$ 0.0164

$ 0.016799
$ 0.016799$ 0.016799

$ 38.496105725255674
$ 38.496105725255674$ 38.496105725255674

$ 0.00079179
$ 0.00079179$ 0.00079179

-0.05%

+0.47%

+4.46%

+4.46%

Token Pocket (TPT) harga masa nyata ialah $ 0.016712. Sepanjang 24 jam yang lalu, TPT didagangkan antara $ 0.0164 rendah dan $ 0.016799 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TPT sepanjang masa ialah $ 38.496105725255674, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00079179.

Dari segi prestasi jangka pendek, TPT telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, +0.47% dalam 24 jam dan +4.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Token Pocket (TPT) Maklumat Pasaran

No.507

$ 57.93M
$ 57.93M$ 57.93M

$ 55.07K
$ 55.07K$ 55.07K

$ 98.60M
$ 98.60M$ 98.60M

3.47B
3.47B 3.47B

5,900,000,000
5,900,000,000 5,900,000,000

3,466,457,400
3,466,457,400 3,466,457,400

58.75%

2018-09-20 00:00:00

HT

Had Pasaran semasa Token Pocket ialah $ 57.93M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.07K. Bekalan edaran TPT ialah 3.47B, dengan jumlah bekalan sebanyak 3466457400. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 98.60M.

Token Pocket (TPT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Token Pocket hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00007818+0.47%
30 Hari$ -0.00012-0.72%
60 Hari$ +0.006435+62.61%
90 Hari$ +0.006037+56.55%
Perubahan Harga Token Pocket Hari Ini

Hari ini, TPT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00007818 (+0.47%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariToken Pocket

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00012 (-0.72%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Token Pocket

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TPT mengalami perubahan sebanyak $ +0.006435 (+62.61%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Token Pocket

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.006037 (+56.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Token Pocket (TPT)?

Apakah itu Token Pocket (TPT)

TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.

Token Pocket tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Token Pocket pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TPT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Token Pocket di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Token Pocket anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Token Pocket Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Token Pocket (TPT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Token Pocket (TPT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Token Pocket.

Tokenomik Token Pocket (TPT)

Memahami tokenomik Token Pocket (TPT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TPT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Token Pocket (TPT)

Mencari cara membeli Token Pocket? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Token Pocket di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TPT kepada Mata Wang Tempatan

Token Pocket Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Token Pocket, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Token Pocket

Berapakah nilai Token Pocket (TPT) hari ini?
Harga langsung TPT dalam USD ialah 0.016712 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TPT ke USD?
Harga semasa TPT ke USD ialah $ 0.016712. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Token Pocket?
Had pasaran untuk TPT ialah $ 57.93M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TPT?
Bekalan edaran TPT ialah 3.47B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TPT?
TPT mencapai harga ATH sebanyak 38.496105725255674 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TPT?
TPT melihat harga ATL sebanyak 0.00079179 USD.
Berapakah jumlah dagangan TPT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TPTialah $ 55.07K USD.
Adakah TPT akan naik lebih tinggi tahun ini?
TPT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TPTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:12:14 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

