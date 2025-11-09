BursaDEX+
Harga Trading Payment langsung hari ini ialah 0.07239 USD.TPTU modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata TPTU kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

$0.07239
Trading Payment (TPTU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:32:24 (UTC+8)

Trading Payment Harga Hari Ini

Harga langsung Trading Payment (TPTU) hari ini ialah $ 0.07239, dengan 0.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TPTU kepada USD penukaran adalah $ 0.07239 setiap TPTU.

Trading Payment kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TPTU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TPTU didagangkan antara $ 0.07236 (rendah) dan $ 0.07311 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TPTU dipindahkan -0.31% dalam sejam terakhir dan -19.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 49.90K.

Trading Payment (TPTU) Maklumat Pasaran

$ 49.90K
$ 49.90K

$ 434.34K
$ 434.34K

6,000,000
6,000,000

Had Pasaran semasa Trading Payment ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 49.90K. Bekalan edaran TPTU ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 6000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 434.34K.

Trading Payment Sejarah Harga USD

$ 0.07236
$ 0.07236
24J Rendah
$ 0.07311
$ 0.07311
24J Tinggi

$ 0.07236
$ 0.07236

$ 0.07311
$ 0.07311

-0.31%

-0.55%

-19.57%

-19.57%

Trading Payment (TPTU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Trading Payment hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004077-0.55%
30 Hari$ -0.08961-55.32%
60 Hari$ -1.08161-93.73%
90 Hari$ -1.04261-93.51%
Perubahan Harga Trading Payment Hari Ini

Hari ini, TPTU mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0004077 (-0.55%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTrading Payment

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.08961 (-55.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Trading Payment

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TPTU mengalami perubahan sebanyak $ -1.08161 (-93.73%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Trading Payment

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -1.04261 (-93.51%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Trading Payment (TPTU)?

Semak Trading Paymenthalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Trading Payment

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Trading Payment pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Trading Payment?

Several key factors influence Trading Payment (TPTU) prices:

1. Market demand and supply dynamics
2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
3. Trading volume and liquidity levels
4. Adoption rate and utility within payment ecosystems
5. Regulatory developments affecting payment tokens
6. Competition from other payment cryptocurrencies
7. Technical developments and platform updates
8. Partnership announcements with merchants or exchanges
9. General economic conditions and investor risk appetite
10. Token burning or staking mechanisms that affect circulating supply

Mengapa orang ingin tahu harga Trading Payment hari ini?

People want to know TPTU price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and timing market entries/exits. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss positions, and execute strategic buys or sells.

Ramalan Harga untuk Trading Payment

Trading Payment (TPTU) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TPTU pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Trading Payment (TPTU) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Trading Payment berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Trading Payment yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk TPTU ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Trading Payment Ramalan Harga.

Perihal Trading Payment

TPTU is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary function being to facilitate transactions within its ecosystem. It is designed to provide a secure and efficient method of transferring value, utilizing blockchain technology to ensure transparency and immutability of transactions. TPTU's consensus mechanism is based on proof-of-stake, a model that is generally considered to be more energy-efficient than the traditional proof-of-work system. The supply of TPTU is regulated through a predetermined issuance model, which aims to maintain a balanced economy within the network. Typical uses of TPTU include payments for services within its ecosystem, as well as participation in governance decisions, reflecting its dual role as both a currency and a governance token.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Trading Payment dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Trading Payment? Membeli TPTU adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Trading Payment. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Trading Payment (TPTU) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Trading Payment akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Trading Payment (TPTU)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Trading Payment

Memiliki Trading Payment membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Trading Payment (TPTU) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Apakah itu Trading Payment (TPTU)

Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.

Trading Payment Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Trading Payment, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Trading Payment Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Trading Payment

Berapakah nilai 1 Trading Payment pada tahun 2030?
Jika Trading Payment berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Trading Payment berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:32:24 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

