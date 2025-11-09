Trading Payment Harga Hari Ini

Harga langsung Trading Payment (TPTU) hari ini ialah $ 0.07239, dengan 0.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TPTU kepada USD penukaran adalah $ 0.07239 setiap TPTU.

Trading Payment kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TPTU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TPTU didagangkan antara $ 0.07236 (rendah) dan $ 0.07311 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TPTU dipindahkan -0.31% dalam sejam terakhir dan -19.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 49.90K.

Trading Payment (TPTU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 49.90K$ 49.90K $ 49.90K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 434.34K$ 434.34K $ 434.34K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 6,000,000 6,000,000 6,000,000 Rantaian Blok Awam SMART

Had Pasaran semasa Trading Payment ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 49.90K. Bekalan edaran TPTU ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 6000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 434.34K.